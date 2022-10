Yina Calderón volvió a encender la polémica en redes sociales luego de que confesara que no se baña hace más de 15 días. La DJ le explicó a sus seguidores que se encuentra en recuperación tras su último procedimiento estético y por eso ha tomado todas las precauciones necesarias.



Calderon se sometió a una cirugía en los glúteos hace unos días. La mujer había dicho semanas atrás que no se trataba de un tratamiento por “vanidad”, sino algo de salud. Manifestó que por culpa de los biopolímeros que le inyectaron hace unos años, aún debe pasar por el quirófano de vez en cuando.



En su cuenta de Instagram señaló que no se ha bañado para evitar que caiga agua sobre sus cicatrices. Por esta razón solo estaría utilizando “pañitos húmedos” hasta que avance su proceso de recuperación.



“Prefiero no mojar la incisión, de ninguna manera que le caiga agua. Y eso ha hecho que haya cerrado tan rápido. Estoy muy juiciosa, mi cicatrización va bien. Es que tengo severos enfermeros”, indicó Calderon.



Yina tranquilizó a sus seguidores y les expresó que se encuentra bien tras el procedimiento. Confesó que a diferencia de otras veces, se ha estado cuidando y pronto volverá a los escenarios como DJ.



La DJ estuvo en el ojo del huracán hace unos días por una disputa con su hermana Juliana Calderón. Foto: Instagram: @oficialdjyinacalderon

La lucha contra los biopolímeros

Días atrás Yina Calderón tomó su cuenta de Instagram para hablar de su proceso contra los biopolímeros, la misma sustancia que le inyectaron a otras famosas como Jessica Cediel y Elizabeth Loaiza. En la publicación, le pidió a sus seguidores que sean cuidadosos con los procedimientos estéticos que se realizan.



“Tenemos que informarnos antes de hacer las cosas, lo barato sale muy, muy caro y no es nuestra culpa. Actualmente existen diferentes métodos para tal vez agrandar, estirar una parte de nuestro cuerpo… Hay muchas tecnologías que nos permiten hacerlo pero la desinformación abunda y más en éstos tiempos. Ahora usan muchas técnicas malas y con intenciones destructivas de por medio para afectarnos”, afirmó Calderón.



La influenciadora también aseguró que no siente resentimientos contra el médico que la engañó y le inyectó biopolímeros, en vez de ácido hialurónico. Ahora, lo más importante para Yina es recuperarse y contar su historia.



“No culpo a la persona que me inyectó las sustancias que alguna vez me inyecté por vanidosa, cada una va porque quiere y cometemos el error. Chicas, infórmense bien. Esto es algo grave y que afecta a miles de mujeres diariamente. Les estaré contando mis procedimientos y así, juntas”, concluyó.



En el mismo mensaje, escribió que ya se está sobreponiendo de la última cirugía. Según lo que contó, fue una intervención dolorosa pero no es la última que se hará para remover toda la sustancia tóxica de su cuerpo.

