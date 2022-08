El ‘Canal RCN’ está a puertas de estrenar el ‘remake’ de Duro contra el mundo’, un reality show muy famoso en el país durante 2008 y 2011, que sumergió a algunos participantes y a algunas personalidades del mundo de la farándula a pruebas tan exigentes como graciosas.



(Siga leyendo: Video: el beso de Pipe Bueno con una fanática en pleno concierto).

Su versión del 2022 será estrenada el próximo sábado 20 de agosto en horas de la noche y tendrá, como en la versión emitida hace 10 años, caras muy conocidas del cine, la televisión y las redes sociales, como lo es el caso de la presentadora del show 'Maleja' Restrepo y el comediante Frank Martínez.

Yina Calderón revela detalles de ‘Duro contra el mundo’

A pocos días de que sea el lanzamiento oficial, ya se han filtrado una que otra información que ha dejado boquiabiertos a algunos internautas, pues Yina Calderón, DJ e influenciadora, y quien será participante del show, comentó lo que vivió durante las grabaciones del primer episodio.

mejor dicho, me salí de casillas y le di un beso a un jurado FACEBOOK

TWITTER

Ella manifestó que pasó por momentos sumamente tensionantes que la lograron sacar de casillas, pero lo que más sorprendió a sus más de 1,1 millones de seguidores en Instagram fue cuando reveló que besó a uno de los presentadores del programa.



“Bueno y ustedes me van a ayudar a repostear esto, todas mis cuentas falsas, se los voy a pedir porque este sábado 20 de agosto inicia ‘Duro contra el mundo’”, informó Yina Calderón a través de sus historias de Instagram.



“Nenes yo hago parte del primer capítulo, viví momentos tensionantes, me salí, mejor dicho, me salí de casillas, le di un beso a un jurado, le casqué a otro jurado, mejor dicho, señores, no se pueden perder este sábado por el Canal RCN, ‘Duro contra el mundo’ ”, agregó.



(Le puede interesar: ¿'La Segura’ está embarazada? Esto respondió la creadora de contenido).



Sin embargo, en una de las publicaciones de 'RCN' se mencionó que existen algunas confusiones en las declaraciones de Calderón, ya que en el programa no hay jurados, sino dos capitanes, los humoristas Adrián Parada y Mauricio ‘chicho’ Arias, y dos narradores, el mencionado Frank Martínez y Jhonatan Hernández.



Así las cosas, es cuestión de esperar si la DJ en realidad le dio un beso a alguno de estos personajes y cometió un error al hablarle a sus seguidores.

Más noticias

¿Reencarnaron? Este es el misterioso caso de las hermanas Pollock

Diana de Gales: así fueron los últimos momentos de vida de Lady Di

Belinda dice que nunca ha necesitado de un novio para darse lujos

Tendencias EL TIEMPO