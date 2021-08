Cirugías de Yina Calderón para verse como 'Barbie' quedaron suspendidas

La polémica creadora de contenido Yina Calderón anunció hace unos días que desea convertiste en la 'Barbie humana colombiana', por eso este viernes 13 de agosto se iba a realizar diez cirugías estéticas con el doctor Andrés Amariles.



Entre estas se encontraba el retiro de las dos costillas flotantes, implante de cadera, rinoplastia, cambio de prótesis mamaria, perfilamiento del rostro y un procedimiento para tener "piel de porcelana", entre otros.



Sin embargo, la influenciadora, recordada por su paso en 'Protagonistas de Novela', no podrá ingresar al quirófano debido a que uno de los exámenes evidenció inconsistencias, al parecer, por consumo de alcohol.



De acuerdo con un comunicado publicado por el cirujano que le iba a realizar las intervenciones, en Medellín, la joven deberá realizarse un tratamiento antes de ingresar al quirófano.



"Una vez realizados los exámenes de consulta preanestésica a la paciente Yina Calderón, el profesional anestesiólogo encontró algunas inconsistencias en los resultados, por lo que le recomendó someterse a un tratamiento corto y una vez esté concluya sería evaluada de nuevo para reprogramar su intervención", se lee en el mensaje.



La empresaria, de 25 años, dijo en sus historias de Instagram que este tratamiento tendrá duración de una semana y al finalizarlo podrá realizarse nuevamente los exámenes. También contó que se encontraba tranquila ya que prefería hacer las "cosas bien" y no poner en riesgo su vida.



Por otro lado, su madre, quien había comentado en días pasados que se encontraba triste por la decisión de su hija, contó que, al parecer, los exámenes salieron alterados por consumo de alcohol.



“Para la gente que me está preguntando cómo salió Yina de la cirugía, la verdad no se pudo operar hoy. Entró al quirófano a las 7 de la noche, pero un examen le salió mal, entonces ya el doctor le dijo ‘si la opero es responsabilidad tuya porque el examen salió mal’, a lo mejor alterado de licor”, expresó.



Además, su progenitora, quien ha pedido que oren por su hija, pues según ella, "se enloqueció", manifestó que se encuentra tranquila ya que la cirugía fue aplazada. "La cirugía quedó pendiente para el otro fin de semana, ya podemos pasar por lo menos este fin de semana tranquilo", dijo.



Sobre por qué está tomando esta decisión, Calderón aseguró que "tengo un gusto por las muñecas Barbie desde niña, por eso he tomado la decisión de transformarme en una muñeca de verdad. La primera en Colombia, la Barbie humana colombiana".



Aunque aceptó que sabe que va a doler, pues se trata de un sometimiento quirúrgico complicado, recalcó que "esa es una decisión propia, para muchos criticada, para mi es un gusto propio por esta afición que tengo a las barbies (...) es un sueño que voy a cumplir".



