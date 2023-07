Conocida por sus polémicas, Yina Calderón, la creadora de contenido y dj colombiana, se mostró molesta en su cuenta de Instagram tras cerrar su establecimiento de spa de cerveza inspirado en Los Simpson por culpa de sus vecinos, según contó en la red social.



Huelgas, visitas a la policía y bastantes reclamos fueron algunas de las cosas que tuvo que enfrentar la joven mientras operaba en el lugar.

La mujer inició con unas tomas del establecimiento en las que se veía como un grupo de personas está desmontando todo lo del spa.

¿Qué pasó?

Los vecinos lograron que mi spa fuera cerrado, yo decidí quitarlo para no seguir con este problema FACEBOOK

TWITTER

Después de unos segundos, Yina tomó la batuta y empezó a explicar lo que estaba pasando.



"Los vecinos lograron que mi spa fuera cerrado, yo decidí quitarlo para no seguir con este problema, para seguir con esta angustia todos los días", contó Calderón.



Y agregó: “Hay más de tres Spa en este vecindario, pero era el mío. Les juro que, si esto lo hubiera montado otra persona no llamada Yina Calderón, nada de esto estuviera pasando, pero como lo montó Yina Calderón he ahí el problema”.

(Siga leyendo: En limusina y con traje color rosa: así se fue Yina Calderón al estreno de ‘Barbie’).

'No los voy a dejar dormir por envidiosos'

Por último, aseguró que se vengaría y que las fiestas que iba a hacer no iban a dejar dormir al vecindario.



“Les digo una cosa, señores, yo soy peor que el Covid, ni con vacuna me curo. Lo bueno es que yo vivo en este mismo vecindario, si querían fiestas, fiestas les voy a armar. No los voy a dejar dormir por envidiosos”, finalizó.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

