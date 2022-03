En redes sociales es tendencias una nueva 'pelea' entre 'influencers'. Esta vez se trata de la discusión entre Yina Calderón y la actriz Lina Tejeiro, la cual inició con un ataque de la creadora de contenido contra La Jesu.

Todo inició cuando Calderón habló de un procedimiento estético que se realizó La Jesu en su rostro. "Vea como quedó ella, yo no sé si ella se va a desinflamar, ojalá se desinflame. Pero, nenes, yo no me voy a poner a hacerme ni pómulos, ni cara cuadrada, mejor dicho me hicieron fue un favor a mí. La Jesu se puso a subir ese vídeo y me salvó a mí ... pilas porque la cara así no se ve chévere, pilas". comentó.

La Jesu le salió al paso a las críticas, explicó que el ácido hialurónico se desinflama de dos a tres días y que una mujer no tiene por qué atacar el cuerpo de otra, menos cuando tiene un emprendimiento dedicado, justamente, a la mujer.



"¿Por qué para vender tu trabajo tienes que hablar mal del trabajo de otras personas? Creo que solitica te estás declarando una personas deficiente, que para brillar necesita apagar a otros... Usted es una persona con complejo de inferioridad, que siente la necesidad de atacar a otros porque ve en los demás sus propios defectos", se defendió en un video en su cuenta de Instagram.



El clip ya cuenta con más de 1 millón 500 reproducciones y más de 11 mil comentarios, entre ellos uno de Lina Tejeiro, quien aplaudió la respuesta de La Jesu a Yina Calderón. De hecho, la actriz le escribió un mensaje por interno.



"¡Bravo! La otra vino por pelucas y salió trasquilada. Qué buen video, mi vale. Qué excelentes palabras", se lee en la captura que compartió la 'influencer'.

Por supuesto, Calderón no se quedó callada y catalogó de hipócrita a Lina Tejeiro. "Vea, señorita Tejeiro, no se meta en lo que no le importa, amor, que usted y yo escasamente nos hemos visto dos veces... Más bien quédese calladita y dedíquese a lo suyo, bebé", dijo Calderón en sus redes sociales.



Además, aseguró que Lina es una "hipócrita" y le recomendó a la también influenciadora no meterse con ella.



La actriz tampoco se quedó callada y publicó unas historias de Instagram riéndose: "Creo que a los Gasca se les escapó un payaso del circo", aseguró, aunque no especificó a quien se refería.



Eso si, frente a las acusaciones de que ella era un hipócrita, sí dejó un contundente mensaje en Twitter: "¿Hipócrita yo? Jajajajaja hipócrita si hubiese querido ser su amiga, pues estaría fallándole a mis principios".

Hipócrita yo? Jajajajaja hipócrita si hubiese querido ser su amiga, pues estaría fallándole a mis principios. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) March 20, 2022

