La influenciadora y empresaria colombiana Yina Calderón se ha visto involucrada en varias polémicas relacionadas con su colega ‘Epa Colombia’. Esta vez, Yenny Saldarriaga, la excontadora de la empresa de keratinas EPA Colombia, es la nueva implicada en la controversia.

Hace unos días, Saldarriaga apareció en Instagram con un video expresando que pronto revelaría “la verdad” sobre la empresaria Daneidy Barrera, más conocida en redes como Epa Colombia, y que daría su testimonio de lo que es trabajar para ella.



“Fuerte y grande es aquel que sabiendo que puede hacer daño, elige no hacerlo. Hola, soy Yenny Saldarriaga, sí, la contadora, y pronto Colombia conocerá mi verdad”, señaló la funcionaria en el clip.



Ante esto, Barrera declaró públicamente en sus redes sociales que pronto habría un gran problema y que estaban intentando dañar su buen nombre gracias a inconvenientes que la influenciadora tuvo con sus trabajadores.



(Le puede interesar: César Escola y Yeison Jiménez: ¿se llevan o no se llevan bien?).

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, vea este video aquí).

No obstante, ‘Epa Colombia’ no fue la única en dar su opinión con respecto a las declaraciones de Saldarriaga.



Yina Calderón se grabó viendo el video de la contadora y afirmó que la mujer estaba siendo muy “sobreactuada”.



“Usted en lugar de contadora debería presentarse a ‘Se armó la gorda'”, afirmó la influenciadora, haciendo referencia a su reality show de talentos que ha estado promocionando en sus redes sociales.



“La ‘Epa’ no es de mi agrado, pero esto se pasa también”, añadió Calderón entre risas.



También hizo alusión, sarcásticamente, a que su actuación podría aparecer en ‘La Rosa De Guadalupe’, un programa de televisión mexicano reconocido por representar historias de la vida real.



(Lea también: Las colecciones de carros de lujo de J Balvin, Maluma y otros reguetoneros).

Yina Calderón metió el dedo en la llaga en el tema de la excontadora de Epa Colombia pic.twitter.com/oajxLti75S — Ana (@PuraCensura) March 15, 2022

Adicionalmente, la creadora de contenido indicó que estaba a la expectativa de saber qué verdades se revelarían después de esta controversia.



“Está invitada para que se presente a ‘Se Armó la Gorda’, el reality. Necesitamos talentos así, sobreactuados”, afirmó la influenciadora en sus historias de Instagram.



Hasta el momento, ni Saldarriaga ni ‘Epa Colombia’ se han pronunciado con respecto a las afirmaciones de Calderón.



Tendencias EL TIEMPO.

