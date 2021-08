Fotos: así se veía Yina Calderón antes de sus cirugías

Yina Calderón es una personalidad digital hecha de ‘amores y odios’. Sus constantes polémicas suelen ser repudiadas por buena parte de los internautas, sin embargo, otros destacan su estilo y están al tanto de sus diversas publicaciones en redes sociales.

(Lea también: 'Me duele y decidí dejar de fingir': La Liendra sobre cierre de su cuenta).

Calderón se dio a conocer en el reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, en su versión de 2013. Si bien no ganó el certamen, sus peleas y ‘rifirrafes’ la impulsaron hasta la escena pública.



Desde entonces suele ser tendencia en redes por diversas razones.



En esta ocasión, Yina fue el tema de conversación en Twitter, Facebook e Instagram a raíz de una foto que ‘desempolvó’ su pasado.

(Le contamos: Cirugías de Yina Calderón para verse como 'Barbie' quedaron suspendidas).

Según una cuenta especializada en celebridades, Juliana Calderón, hermana de Yina, publicó una foto de hace mucho tiempo en la cual la ‘influencer’ se ve completamente distinta a la actualidad.

Facebook Twitter Linkedin

Yina Calderon cuando participó en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ Foto: RCN Televisión

Y es que Calderón ha pasado varias veces por el quirófano y, para muchos, está ‘irreconocible’ en comparación con, por ejemplo, su aspecto físico durante su participación en ‘Protagonistas’.



Esto es lo que más llama la atención en redes. Yina suele publicar actualizaciones sobre sus procedimientos estéticos. También deja ver tatuajes u otras modificaciones que lleve a cabo en su cuerpo.



Hace unas semanas se supo que su propósito es convertirse en una ‘Barbie humana’.



“Tengo un gusto por las muñecas Barbie desde niña, por eso he tomado la decisión de transformarme en una muñeca de verdad. La primera en Colombia, la Barbie humana colombiana”, afirmó en un video.

Facebook Twitter Linkedin

Yina Calderón pasó varias veces por el quirófano tras volverse 'influencer'. Foto: RCN

Entre las intervenciones quirúrgicas aparece el retiro de las dos costillas flotantes, un implante de cadera, una rinoplastia, un cambio de prótesis mamaria y un perfilamiento del rostro.



Esta multiplicidad de procedimientos se iban a efectuar el martes 10 de agosto, sin embargo, fueron aplazados por unas ‘inconsistencias’ halladas en los exámenes previos a la entrada al quirófano. Tendrá, entonces, que someterse a un tratamiento antes de darle ‘luz verde’ a las cirugías.

Facebook Twitter Linkedin

Yina Calderón durante su participación en el reality que la catapultó. Foto: RCN

La ‘transformación’ de Yina no solo sorprendió a los internautas. Merly Ome, madre de la ‘influencer’, pidió, con resignación, muchas oraciones por la salud de su hija.



“Estoy un poquito triste porque Yina se me enloqueció. Se le dio por sacarse dos costillas. Eso es una operación muy riesgosa, aunque va a estar en manos de muy buenos médicos, pero es una cirugía riesgosa (…) Yo quiero que ustedes me ayuden, las personas que la queremos por favor una velita, una oración por la salud de ella para que todo salga bien”, afirmó Ome.

Más noticias

'Seré la Barbie colombiana': Yina Calderón se hará 10 cirugías en un día

'Se me enloqueció': mamá de Yina Calderón pide oraciones por su hija

Lina Tejeiro recuerda su operación de extracción de biopolímeros

Tendencias EL TIEMPO