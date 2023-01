La empresaria y Dj guaracha Yina Calderón es conocida en redes sociales por sus polémicos comentarios y fiestas. Recientemente, la creadora de contenido confesó en una entrevista con una emisora nacional que antes vivía en un edificio y sus vecinos hicieron una colecta de firmas para que se fuera de ahí.

Calderón en su cuenta oficial de Instagram suele mostrar las fiestas que realiza en su hogar. Estas suelen ser bastante ruidosas y duraderas, pues terminan a altas horas de la madrugada. La empresaria a la emisora ‘Tropicana’ le comentó que antes vivía en Salitre, al frente de ‘Epa Colombia’, en un sector lujoso de la capital.



Asimismo, contó que a ella le gusta mucho la rumba, poner música muy alta, invitar mariachis, entre otras cosas. Sin embargo, estas actividades molestaban a sus vecinos y por esta razón tomaron la iniciativa de recolectar varias firmas para que se fuera del edificio.



“Yo siento que ni es culpa mía, ni la de los vecinos. Simplemente yo estaba en el lugar donde no tenía que estar, porque si yo soy una mujer de rumba, si a mí me gusta el alboroto, si a mí me gusta llevar mariachis y mi vida guarachera es así. No tenía que meterme en un sector donde viven políticos, senadores (…) entonces los entiendo a ellos y también no era mi espacio donde yo debería estar”, afirmó.



Calderón confesó que ahora vive en Castilla, un barrio más popular, en una casa donde puede hacer el ruido que quiera sin incomodar a nadie.

En esta misma entrevista, la empresaria comentó que actualmente tiene tres empresas. La primera, unos glampings, lo que significa que las personas podrán disfrutar del aire libre pero con las comodidades de un hotel, en San Antonio del Tequendama. En este lugar la Dj tiene seis domos gigantes y un hotel el cual abrirá próximamente.



Además, tiene una reconocida empresa de fajas, la cual creó hace siete años. Y por último, comentó que tiene un spa de cerveza inspirado en Los Simpson el cual abrirá el próximo primero de febrero.



En este lugar las personas podrán disfrutar de masajes con cremas y aceites hechos de cerveza. También cuenta con un jacuzzi y diferentes piscinas. Asimismo, sus visitantes podrán tomar esta bebida alcohólica ilimitadamente.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

