A unos días de la ceremonia de posesión del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, son muchos los acontecimientos alrededor del magno evento que siguen dando de qué hablar, especialmente por las figuras nacionales e internacionales que asistieron a la Plaza de Bolívar para presenciar el emblemático momento.



Yina Calderón, se sumó al revuelo y aseguró que aunque había sido elegida como una de las invitadas especiales a la toma de poder del líder de izquierda, no pudo asistir por motivos personales. Al parecer, una ‘trasnochada’ le habría impedido unirse a la ceremonia del candidato al cual habría mostrado su apoyo durante toda la campaña presidencial.

Ante la insistencia de sus seguidores en Instagram, la ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 no tuvo más remedio que aclarar los rumores. “Yo estaba súper invitada, tenía mi invitación desde hace días”, precisó a la vez que explicó que solamente tenía que llenar unos documentos enviados a su correo y descargar la invitación.



(Lea también: Amigos que se casaron tras estar solteros responden a críticas: ‘Somos jóvenes’).

Arrepentida por haber faltado, la DJ huilense finalmente dio más detalles del motivo de su inasistencia. “Debido a la trasnochada que me pegué anoche, me desperté como a las 3 de la tarde y no pude ir”, señaló ante las cámaras. Sin embargo, su confesión generó toda clase de comentarios y críticas por parte de los internautas, quienes desconfiaron de la versión de Calderón.



“¿No han notado que esta todos los días sale con una diferente? Que alguien le recomiende un buen psicólogo”, fueron algunas de las reacciones que recibió por parte de los usuarios de redes.



(Siga leyendo: Estos son los personajes de la nueva precuela de Game of Thrones).

Facebook Twitter Linkedin

Yina Calderón junto al presidente Gustavo Petro y la primera dama, Verónica Alcocer. Foto: Instagram: @yinaacalderonoficial

En medio de quejas, la DJ de guaracha lamentó no hacer parte del festejo que se llevó a cabo en conmemoración a la llegada del primer gobierno de izquierda en el país. “Estoy viendo las historias de Sergio Barbosa y están en mero rumbón allá con el presidente. Lo que me perdí, eso me pasa por ponerme a trasnochar”, concluyó la también influenciadora.



En ocasiones pasadas, Calderón ya habría demostrado abiertamente su respaldo al líder del Pacto Histórico. Una de sus muestras más representativas fue la realización de una guaracha, en la que mezclando sonidos electrónicos, logró mandar un fuerte mensaje a los electores durante la campaña por la presidencia.



“El cambio es vida”, “la corrupción se combate arriesgando la vida” y “los noto asustados”, son algunas de las declaraciones de Gustavo Petro que suenan de fondo en la composición electrónica realizada por la huilense.

(De interés: Así eran las fiestas sexuales con millonarios de Amber Heard, estando con Depp).

Aunque, según ella, no pudo estar presente en instantes que quedarán grabados para siempre en la mente de los colombianos, Calderón dejó ver la esperanza que se asoma ante este nuevo panorama político. “Estoy muy contenta por el tema, esperemos que desde ahora haya un cambio”, finalizó.

Más noticias

Coffee Master llega a Bogotá para deleitar con nuevos sabores: ¡agéndese!

Ezra Miller, de 'The Flash', es acusado de delito grave de robo

El arrepentimiento de uno de los hijos de Petro por ausencia en su posesión

Tendencias EL TIEMPO