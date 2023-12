‘Es una bruja’: Yina Calderón le cantó la tabla a Andrea Valdiri

Ya han pasado varias semanas desde que se conoció que Andrea Valdiri y Felipe Saruma decidieron ponerle fin a su matrimonio, hecho que todavía genera comentarios de crítica para la barranquillera.

Ante esto, el santandereano decidió salir en defensa de su ahora exesposa y destacó cualidades suyas: “Todos esos comentarios negativos que estoy viendo en las redes sociales no me parecen justos con ella. Ella fue una mujer que creyó en mí desde el principio. Es una mujer luchadora, trabajadora, una excelente mamá, una excelente esposa hasta el fin. Lo único que tengo son palabras de agradecimiento. Eso que ponen, eso no es ella, yo la conozco y es lo mejor”.



No obstante, dichos mensajes no han cesado al punto de que Andrea se pronunció con varios videos a través de las historias de su perfil de Instagram, para contar que desde agosto ya no vivía con el joven e incluso dijo que está pensando en hacer un ‘reality’ para contar su vida y sacarle provecho monetario.



Yina Calderón se fue en contra de Andrea Valdiri por fin de su matrimonio

La polémica empresaria Yina Calderón, quien desde hace mucho tiempo ha expresado no simpatizar con Valdiri, recientemente, a través de una temática de preguntas en las historias de su perfil de Instagram recibió el mensaje: “¿Qué opinas de la Valdiri, ahora que todo el mundo habla mal de ella? ”.



La huilense empezó diciendo que ella “es bruja”, pues desde hace tiempo había dicho públicamente que Andrea poseía “una energía supremamente pesada, negativa y que no es como se muestra”.

Igualmente, destacó que Saruma es “una buena persona” y le da “pesar” que, supuestamente, la barranquillera no lo quisiera. Por último, Yina calificó a Valdiri como “una bruja”.



Esto desató varios comentarios: “Por culpa de la Valdiri le tengo que dar la razón a Yina”, “Sí, Yina, para que, pero tienes toda la razón”, “Pues la verdad yo admiraba mucho a la Valdiri”, “¡Total! Yo también la veo así”, “Igual eso sabía que ese ‘amor’ no iba a durar mucho” y “Estoy de acuerdo con Yina, tiene toda la razón”.



‘No pude con ustedes’: Yina Calderón anuncia su retiro de redes sociales

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

