Yina Calderón está envuelta en una polémica ahora mismo por una discusión que sostuvo con una de sus hermanas. Sumado a eso, la semana pasada tuvo un encontrón con Lina Tejeiro por culpa de unos comentarios que hizo.



La influenciadora, que tiene acostumbrados a los cibernautas a sus excentricidades, hizo un sorpresivo anunció en las últimas horas. En redes sociales, manifestó que en los próximos días se someterá a un nuevo procedimiento estético.



Calderón ha sido criticada antes por sus cirugías y cambios quirúrgicos. Sin embargo, la DJ continua buscando cambiar su aspecto físico y una vez más pasará por el quirófano.



En sus historias de Instagram, publicó fotos sobre su último viaje a Puerto Gaitán, Meta. Antes de llegar a la fiesta donde estaría tocando, aprovechó para interactuar con sus seguidores.



“Hola mis amores, les tengo dos noticias, una buena y una mala, lancemos primero la mala: la mala es que me inhabilitaron otra vez Instagram, pero bueno, no importa y la buena es que es que ya estoy a una hora casi de Puerto Gaitán, Meta, voy a romperla esta noche porque este es además el último show de esta temporada", señaló Yina Calderón.



Según lo que contó, su temporada de eventos tendrá un parón debido a los cambios que realizará en su cuerpo. La DJ se encarga de participar en fiestas y toques de electrónica y ‘guaracha’.



“Me someto a una cirugía plástica que luego les cuento de qué es y por ello ya no tendré agenda disponible sino hasta septiembre nuevamente, pero luego les cuento bien qué es", expresó Calderón.



Aunque no especificó qué tipo de procedimiento será, en redes sociales ya han estado especulando sobre el cambio. Hace unas semanas, la influenciadora modificó su cabellera y le realizó un inesperado corte.



La discusión con su hermana

Yina Calderón se enfrenta a una nueva polémica tras la pelea con Juliana Calderón. En su cuenta de Instagram se pronunció sobre el tema y aseguró que su hermana era una persona “malagradecida”.



Juliana ha tenido éxito en los últimos meses vendiendo productos para el cabello. Según la DJ, por esta razón la mujer se habría alejado de la familia.



“Lastimosamente, el dinero y la fama dañaron a Juliana, quien hoy no es mi hermana sino mi enemiga“, afirmó Yina Calderón.



Por su lado, Juliana respondió a las acusaciones de su hermana mayor y explicó que le duelen sus comentarios en redes. De acuerdo con lo que dijo, la influenciadora se encontraba en estado de embriaguez cuando hizo tales afirmaciones.

