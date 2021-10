‘No pude con ustedes’: Yina Calderón anuncia su retiro de redes sociales

La reconocida influencer y empresaria Yina Calderón anunció por medio de su cuenta de Instagram que se retirará temporalmente de las redes sociales.



“He tomado la decisión de alejarme de las redes sociales por un tiempo, me voy por mi salud mental y por mi salud en general también”, escribió la mujer.



(Lea también: Yina Calderón, criticada por escándalo en premios Latino Music Awards 2021)

El anuncio de la influenciadora llega luego de ser fuertemente criticada por, al parecer, presentarse a los premios Latino Music Awards 2021 en un alto estado de embriaguez.



Calderón fue expulsada del evento debido a que su comportamiento estaba incomodando a algunos asistentes. En el clip se puede observar a la mujer quitándose los tacones y caminando descalza por el backstage de los premios.



(Le puede interesar: Catalina Maya y otros escandalosos protagonistas de ‘realities’ colombianos)

En los videos que publicó para despedirse, Calderón aseguró que las redes sociales le hicieron mucho daño y que tras el incidente de los premios fue fuertemente humillada.



“Anoche me humillaron demasiado. Y nada, ya me voy. A todos los que decían que ojalá me desapareciera, lo voy a hacer”, afirmó la influenciadora.



Y agregó: “¿Que soy una tomadora? Obviamente, pero quiero decirles que siempre fui real (...) Lastimosamente no pude con ustedes. Les mando un beso, un abrazo y chao muchachos”.



(Además: Epa Colombia lanzó billetes desde un helicóptero, ¿de dónde sale la plata?)

Sé que necesito cambiar muchas cosas, el trago, un poco mi comportamiento, pero pues por eso es que estamos aquí, para cambiar, mejorar y aprender FACEBOOK

TWITTER

Calderón afirmó que no sabe cuánto tiempo estará alejada de las redes, pero que regresará cuando se sienta feliz y cuando logre cambiar algunos aspectos de su vida y su comportamiento.



“Tal vez esté desaparecida unos días, meses no lo sé, volveré cuando yo me sienta bien, tranquila, feliz, orgullosa de mi cambio, sé que necesito cambiar muchas cosas, el trago, un poco mi comportamiento, pero pues por eso es que estamos aquí, para cambiar, mejorar y aprender”, dijo.



Antes de despedirse, la mujer también aclaró que ya no tiene conflictos con nadie y que las discusiones con otros influenciadores como ‘Epa Colombia’ llegaron a su fin: “Ya no hay conflicto, no estoy mal con nadie ni nada, me voy bien, me voy tranquila y lo que Dios quiera”.



La influencer agregó que seguirá trabajando en sus empresas y subiendo algunas fotografías en sus cuentas oficiales.



(Siga leyendo: ‘Mandíbula', estrella de Sábados Felices, reaparece en conmovedor video)

Más noticias

Carolina Cruz explicó qué causó aumento del tamaño de la cabeza de su bebé

Egan Bernal comenta sobre la polémica entre J Balvin y Residente

Yeferson Cossio recibió condecoración en el Congreso de la República

'Siempre humilde': Residente reaparece en Instagram acompañado de Juanes

Joven crea canción de caída de Facebook, Instagram y WhatsApp y se viraliza

Tendencias EL TIEMPO