El pasado 6 de agosto, la influencer Yina Calderón subió un vídeo a su cuenta de instagram en donde habla sobre una discusión que tuvo con su hermana Juliana Calderón. La ex participante de Protagonistas de Nuestra Tele trata a su hermana de 'malagradecida'.

En el vídeo se ve a Yina habalando sobre la discusión y ella menciona que cuando fue a saludar a su hermana Juliana, su otra hermana Claudia dijo que no necesitaban de ella porque su queratina era más famosa. Esto ocasionó tristeza en la influencer, cuya emoción expresó en el vídeo.



"Me voy con mucho dolor, porque la ingratitud no la perdona Dios, malagradecidas", expresó Yina en su vídeo.



Por su parte, Juliana Calderón salió a manifestarse sobre el tema en sus estados de instagram. Dijo que se siente muy triste por todo lo que ha pasado, aclarando que su hermana ha sido una persona incondicional para ella y que también ha sido importante en su trayecto de vida.



"De pronto ella se encontraba en estado de trago, pero yo la quiero mucho y haya dicho, lo que haya dicho, cuando ella esté mejor les va a aclarar todo", expresó entre lagrimas Juliana en su video.

