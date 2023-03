La polémica entre Yina Calderón y el cantante vallenato Wilfran Castillo parece no llegar a su final. Ambos se han enfrascado en una fuerte discusión en redes sociales por la adaptación a la guaracha que realizó la antioqueña de ‘Como duele el frío’, canción escrita y producida por el nacido en Valledupar.



(Siga leyendo: Hijo de Frank Fabra se roba el show del festejo de Boca con un conmovedor gesto).

Si bien el tema causó gran revuelo entre la comunidad digital, Castillo en un principio no tomó medidas legales y se mantuvo alejado de la controversia. No obstante, todo cambió cuando YouTube bajó de la plataforma el video del ‘cover’ y Calderón empezó a tildarlo de “mentiroso" e "hipócrita" en internet.



“Me llama la gente que me maneja el YouTube a decirme que el compositor de la letra pidió que bajaran el video. Este señor salió a decir una cosa e hizo otra. Me molesta la gente falsa, es un señor hipócrita”, dijo Calderón el pasado mes de enero.

Ante las punzantes declaraciones, el compositor no se quedó en silencio y le salió al paso a Calderón con un comunicado de prensa publicado en su cuenta personal de Instagram, donde le pide no usar más su nombre en plataformas digitales o programas de televisión.



“Pedirle respetuosamente no usar mi nombre en redes o programas de TV o al menos no de la forma en que lo ha hecho (…) Si necesita alguna autorización para solucionar sus asuntos respecto a la obra, puede comunicarse conmigo o con mi abogado.”, expresó castillo.



El tema no quedó ahí y Calderón siguió arremetiendo públicamente contra Wilfran, por lo que el vallenatero optó por pedirle que se retractara porque le estaba haciendo daño a su imagen, de lo contrario, tomaría acciones legales.



En la polémica también estuvo involucrada Ana del Castillo, reconocida cantante vallenata, a quien no le ‘tembló la lengua’ para enfrentar a Calderón, pues le envió un mensaje bastante subido de tono que provocó un ‘rifirrafe’ entre las famosas con palabras soeces.



(También: Greeicy Rendón grabó un supuesto fantasma en su camerino: 'Se abrió solo').

Así responde Yina Calderón: ‘Yo no estoy sola’



El tema estuvo en silencio durante un par de semanas, hasta que una seguidora de la creadora de contenido le preguntó sobre el tema en la tradicional dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. Calderón fue directa y contestó con algunos improperios que volvieron a encender la polémica.



“En esta vida, yo solamente le pido perdón a Dios, a mi mamá que sufrió pa’ parirme y de resto ni al hij*, se puede caer el mundo. Nadie más, la chimba”, expresó la influencer haciendo referencia al pedido de castillo.



Según manifestó, ella no cometió ningún error al realizar el ‘cover’ y aclaró que tiene buen acompañamiento, presuntamente legal, en el caso, por lo que no dará su ‘brazo a torcer’ con la posible demanda que le pueda caer en su contra.



“Y menos si yo no la he ca*. Ni ca* mucho menos, es que yo no he hecho nada. Que hagan lo que quieran hacer”, concluyó.



Por el momento será esperar como este tipo de declaraciones pueden calar en Castillo, quien estaba esperando la más mínima respuesta de la creadora de contenido para tomar decisiones frente al caso.



(Artículos relacionados: La periodista Érika Zapata reveló detalles de su vida sexual y amorosa).

Más noticias

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO