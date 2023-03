Yina Calderon se hizo reconocida en el mundo del entretenimiento cuando participó en el reality show ‘Protagonista de Nuestra Tele’, en el que fue el foco de atención por su forma de actuar y por la controvertida manera de comportarse con sus compañeros de la ‘casa estudio’.



Hoy en día ha dado de qué hablar por su polémica forma de actuar en las redes sociales, así como las discusiones que tiene con otras celebridades, como cantantes y actores. Su última controversia fue con los cantantes de vallenato Ana del Castillo y Wilfran Castillo.

Los conflictos con los cantantes de vallenato se originaron en el momento que Yina Calderón sacó una versión de la canción ‘Cómo duele el frío’, de Wilfran Castillo, sin su permiso. El cantante en ese momento dijo que no tomaría acciones legales pero tiempo después el video fue bajado de las plataformas.



Esto generó indignación por parte de la también empresaria, quien dijo en una entrevista para la emisora ‘Tropicana’ que “el tipo es hipócrita, solapado, y mentiroso. no fue capaz de avisarme porque habían bajado el video”.

Por su parte, el conflicto con Ana del Castillo se debió a los comentarios que la cantante decía sobre el beso que tuvo con Maluma cuando estuvo invitado en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, generando una respuesta por parte de la Influencer, dando inicio a una pelea mediática y legal.



Debido a esto, Yina Calderón ha salido en redes sociales a aclarar la situación con los dos cantantes.



La joven, quien también es dj de guaracha, habló sobre su conflicto con el músico vallenato. “No me importa que me demanden, no voy a pedir disculpas de nada”, afirmó en entrevista con Dimelo King.

Esto, ya que el cantante dijo que la iba a demandar y exigir una disculpa por haber sacado la canción sin permiso, a lo que la ‘influencer’ respondió: “Solo me disculpo con mi mamá y Dios”.



Respecto a la cantante Ana del Castillo, aseguró: “Ella se metió sola en la discusión que tengo con Wilfran, además su música es poco conocida”.

Esta no ha sido la única polémica en la que ha estado Yina Calderón, pues ha tenido discusiones mediáticas con otros famosos como 'La Liendra', a quien ha criticado en varias ocasiones, así como al deportista Mateo Carvajal o la presentadora Jessica Cediel.

