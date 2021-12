Elon Musk es una de las personas con mayor relevancia mediática y empresarial en el mundo. De hecho, la revista ‘Time’ lo seleccionó como la persona del año por sus conquistas espaciales y su intento de acaparar el mercado automotor con los lujosos autos eléctricos de su empresa Tesla.

"La personalidad del año es alguien influyente y pocos individuos son más influyentes que Elon Musk en la vida en la Tierra y potencialmente más allá de la Tierra también", mencionó Edward Fansenthal, editor en jefe de la revista ‘Time’, en su cuenta de Twitter.

Facebook Twitter Linkedin

El patrimonio neto de Musk se disparó a US$ 223.000 millones, según Bloomberg. Foto: Britta Pedersen. Archivo EFE

Los adjetivos sobran para una persona de gran influencia mundial como lo es el empresario dueño de la agencia espacial SpaceX, sin embargo, le ‘salió competencia’. Alguien que empezó a posicionarse como una cuasi-celebridad digital.



Se trata de un ciudadano chino que, a pesar de no tener el emporio empresarial de Musk, tiene un parecido físico sumamente impresionante con el sudafricano.



Ha sido bautizado por la comunidad digital como Yi Long Musk y se ha hecho viral por su similitud con el CEO de Tesla.



(Siga leyendo: Canchas sintéticas en Bogotá: ¿qué ofrecen y cuál es su precio?).



Por medio de un video en TikTok se le vió dirigirse a la cámara mediante unas palabras que intentan emular algunos dichos del empresario. También logró ‘copiar’ la sonrisa de Musk y algunos de sus movimientos.



La grabación causó todo tipo de comentarios en redes sociales. Algunos internautas han mencionado que parece falso y que el diálogo en mandarín que se escucha en la cinta es montado.



Otros secundan el escepticismo asegurando que es producto de una edición en algún programa de video. Creen que puede tratarse de un montaje ‘Deepfake’.

Las personas que se encargan de crear los ‘Deepfake’ son expertos informáticos que copian los rasgos de una personalidad y los montan sobre otra persona al azar de una manera muy convincente. Tanto así que pareciera que en verdad el usuario está viendo el metraje de una celebridad reconocida.

Un ejemplo reciente se vio con el falso Tom Cruise que circulaba por las plataformas digitales. Este Cruise hizo algunos videos de entretenimiento, no obstante, el fraude se descubrió dado que algunos internautas reconocieron imperfecciones del montaje cuando el actor se reía.



Se reveló la trampa.



(También: Así es la lujosa camioneta que 'Epa Colombia' le dio a su papá).



Aunque no se ha determinado si es o no un video falso, los internautas siguen asombrados del nivel de similitud que tiene este ciudadano chino con Musk y no escatiman en el momento de comentar sus videos en la ‘app’.



“Es más parecido al propio Musk que el original” y “Ese no es su primo, es un clon” son algunas de las opiniones de usuarios de redes sociales.

Más noticias

Expulsan de avión a pasajero por usar una tanga como tapabocas

Pornhub: los diez términos más buscados en esta página de pornografía

Novena de aguinaldos: planes para hacer después de cumplir el rito navideño

Video: extraño caso del 'hombre búho' que giraba su cabeza hasta la espalda

Elon Musk ataca a Jeff Bezos: 'Debería pasar menos tiempo en el jacuzzi'

Tendencias EL TIEMPO