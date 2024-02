Yeri Mua, influencer que se hizo un cambio de look y la dejaron ‘pelona’

Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri Mua en el mundo de internet, es famosa por sus videos de moda, belleza y vida cotidiana. La también conocida como “Bratz jarocha” tiene más de 6'000.000 de seguidores en Facebook y recientemente sorprendió con un cambio de imagen que no salió como ella esperaba.

Según lo que dio a conocer en sus redes sociales, acudió a una estética en Colombia para hacerse un arreglo en su cabello. Pero salió muy decepcionada debido a que quemaron su pelo.

Compartió que fue al lugar con la intención de que le hicieran un cambio de color y tratamiento capilar, pero hubo un problema con sus extensiones pues, debido a estas, el proceso que ella quería no podía realizarse y su cabello terminó quemado.

La situación la obligó a retirarse las extensiones y tuvo que mostrar a sus seguidores su cabello en su largo original. “Yo no sabía que así me habían dejado el cabello, yo traía mis extensiones y en ellas no se notaba, pero ahorita que me quitaron las extensiones me di cuenta que me dejaron pelonsísima, pero pelonsísima”, dijo la influencer mexicana. Ante la decepción por el fallido tratamiento además decidió cambiar de color su cabellera.

¿Qué dijo la estética colombiana sobre el mal tratamiento a Yeri Mua?

Luego de haber compartido la publicación acerca del tratamiento fallido que afectó su larga cabellera, la influencer pidió a sus seguidores que no se expresaran en contra de la estética, pues aclaró que no era especializada en extensiones. "Mi intención no es que vayan y les digan cosas feas. No somos perfectos, Somos humanos haciendo cosas". Pero su mensaje no fue acatado por sus seguidores.

Posteriormente la estética Daga se pronunció y aseguró que la mexicana únicamente quiere dañar su imagen a través de las redes sociales. Incluso, una empleada afirmó que la influencer estaba causando mucho daño desde que realizó su publicación. "Creo que no es consciente del daño que puede causar emocionalmente, mentalmente, psicológicamente".

Además señalaron que están reuniendo todas las pruebas para tratar de aclarar lo que sucedió con Yeri Mua.