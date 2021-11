Yeison Jiménez: así fue su regreso a su pueblo natal

Yeison Jiménez, cantante de música popular, es uno de los exponentes del género más reconocido y, además, del que más se comenta en los últimos días gracias a su participación como jurado del concurso de imitación ‘Yo me llamo’.

El canal ‘Caracol’, por medio del cual se presenta el reality, acompañó al artista a su pueblo natal Manzanares, Caldas, para que le contara a los televidentes cómo fue su infancia y su vida antes de ser una persona reconocida.

(Leer más: Yeison Jiménez y su increíble colección de autos, vea sus fotos).



De acuerdo con lo que mencionó el hombre de 30 años frente a las cámaras del programa ‘La red’, desde pequeño siempre había soñado con ser cantante e incluso una vez lo sacaron del colegio por estar cantando ‘corridos prohibidos’.



“A mi me sacaban de la escuela porque yo me la pasaba gritando, cantando música popular. El problema no era que cantara, el problema era lo que cantaba (...) sólo corridos prohibidos”, afirmó el artista.



Además, señaló que empezó a tener un acompañamiento vocal gracias a que una profesora lo llevó al coro de la iglesia, donde le enseñaron canciones religiosas y música colombiana, las cuales interpretaba en los concursos que hacían en Manzanares.



De hecho, los habitantes del pueblo reconocían a Yeison como el niño que siempre cantaba en el parque principal, pues llegó a ganar por cinco años consecutivos el primer lugar en la competición de canto infantil.



“Hay un recuerdo muy lindo y es que yo gané cinco años consecutivos en esta plaza, cinco años el primer lugar, entonces eso nadie lo va a olvidar acá. Era un concurso de música infantil”, expresó al medio anteriormente citado.



(Siga leyendo: Más Yeison Jiménez que el original: impresionante imitador en 'Yo me llamo').

Sin embargo, según confesó, ninguna de las personas que lo oía cantar esperaba que triunfara en la música y mucho menos creía que llegaría a ser tan reconocido, pensaban que sólo era un niño al que le gustaba cantar.



En su regreso a las calles que lo vieron crecer, Yeison recordó una panadería que era de sus papás cuando era pequeño y que se llamaba ‘El trigal’, ahora con otros dueños se llama ‘Mi lindo Manzanares’, junto a la que quedan varios bares en los que se escucha música popular y de allí sale su influencia musical.



Además, agradece el apoyo de los habitantes del pueblo, ya que incluso hay un local en honor a él, donde se pueden observar sus fotos.



“Esa fonda se llama el desmadre en honor a Yeison Jiménez. Siempre que siento a escribir mis canciones trato de llegar a este público”, dijo a ‘La red’.



El artista recuerda con nostalgia y cariño todo lo que tuvo que pasar en su infancia para llegar hasta donde está y afirma que se siente orgulloso de todo lo que ha logrado a pesar de los momentos difíciles.

Más noticias:

'Yo me llamo': así lucen los inolvidables ganadores de pasadas ediciones

Los cantantes colombianos que más ‘facturan’ en las plataformas

‘Es música para momentos distintos’: Cepeda sobre J Balvin y Residente

Kevin Roldán habla de las acusaciones de acoso sexual y maltrato

El ritual de Alejandro Fernández por la salud de su padre

Tendencias EL TIEMPO