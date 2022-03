Yeison Jiménez no solo está enfocado en su trabajo como cantante de música popular, pues tiene un emprendimiento en el sector agropecuario.



Para muchos de sus seguidores puede ser común verlo con traje puesto y micrófono en mano mientras recita ‘Guaro’, ‘Aventurero’, ‘Ni Tengo Ni Necesito’ y otros de sus éxitos. Sin embargo, el caldense también puede llevar sombrero, poncho y jean embarrado cuando está al tanto del Criadero La Cumbre y Productos La Cumbre.

Caballos de paso fino y accesorios

Desde 2019, Jiménez comparte en sus redes sociales su pasión por los caballos y deja ver las instalaciones del criadero, ubicado en Antioquia.



“Uno siempre soñaba con ver un animalito, comenzar a ensillarlo. En mi caso, siempre he querido hacer el proceso desde cero: hacer nuestros propios cruces, hacer los embriones y esperar a que nazcan. Es un proceso muy largo”, aseguró en un video.



No se conoce el valor con el que comercializa los animales. Eso sí, se ve que es una empresa muy estructurada de la cual se siente orgulloso.



“Estoy enamorado de este caballo de silla muy buena genética excelente alzada y más galopero pa donde”, escribió en la descripción de otro video en el que se ve montando un equino.

De la mano del Criadero La Cumbre lanzó su propia línea de gorras de distintos colores, las cuales bautizó con nombres particulares: La piloto del fuerte de La Cumbre, Hechicera de La Cumbre, Trincherazo de La Cumbre o Maldita traga de La Cumbre. Todas ellas con un precio de entre 60 y 80 mil pesos.



“Es una de las cosas que más ingresos me genera”, le dijo al programa ‘Lo Sé Todo’, hace un tiempo.



Productos agropecuarios

En octubre de 2021, el exjurado de ‘Yo me llamo’ prendió los motores para promocionar Productos La Cumbre de su finca en los Llanos Orientales. Subió un video a la red social Instagram en el cual se ve manejando un tractor.



“El patrón rastreando también trabaja”, se lee en la publicación.



Su finca, según compartió, es amigable con el medio ambiente, ya que tiene instalados paneles de energía solar y biodigestores caseros para obtener gas por medio de la fermentación de desechos orgánicos.



También se la ha visto al lado de ganado cebú y con traje para apicultura mientras visita las productoras de la miel tipo exportación que vende.



“Con amor y con técnica: esas son las dos frases para que las abejas no se sientan amenazadas y no nos piquen”, señaló en un video. La miel y el polen tiene un precio de 70 mil pesos.



Así que Jiménez, de 30 años, demuestra su amor por el campo y cómo además de sus canciones de despecho tiene otra faceta.



