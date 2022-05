El pasado sábado 21 de mayo, el cantante mexicano de música popular Espinoza Paz se presentó en el centro de eventos ExpoFuturo de la ciudad de Pereira, en el marco de su tour 'Entre Guaros y Tequilas’. Los fanáticos que asistieron de todos los rincones del país lograron disfrutar de uno de los artistas referentes del género.



Sin embargo, quienes no se sintieron conformes con la actuación del nacido en Sinaloa fueron sus colegas cantantes, quienes manifestaron que la actitud del artista fue “grosera” y poco acorde al recibimiento que le han brindado desde su llegada al país.

Dentro de los artistas descontentos, se destaca Francy, conocida por canciones como ‘Si se fue, se fue’ y quien auspició de telonera en el show. Si bien en un principio se mostró contenta de haber compartido con el público risaraldense, después tomó un tono más fuerte y se despachó contra Paz.



“Quiero decirles algo, estoy muy feliz de estar aquí en la ciudad de Pereira con todo mi público, cantar al lado de mi gran amigo Jorgito Celedón y bueno, pensaba compartir tarima con el señor Espinoza Paz”, mencionó la cantante.



“Nos han encerrado a todos por allá atrás de la tarima porque el señor iba a pasar y no quería que nadie estuviera allí. Yo solamente quería venir al palco, donde estoy compartiendo con mi familia muy feliz, y se portaron muy groseros”, agregó.

La cantante #Francy realizó un llamado de atención a #EspinozaPaz a través de sus redes. Según la artista de música popular, se presentó en Pereira, en el mismo concierto que el mexicano... Pero la actitud del artista no fue la mejor, por eso le pidió: "Humildad señor Espinoza"😱 pic.twitter.com/0UWOYVmpKz — Colombia me gusta (@colombiamegusta) May 22, 2022

Apoyo de Yeison Jiménez a Francy

Las declaraciones fueron replicadas por varios medios de comunicación a tal punto que Yeison Jiménez, artista de música popular, también se refirió al tema por medio de un comentario que dejó en la cuenta de Instagram del programa ‘Lo sé todo’, que replicó el video de Francy.



“Les tengo una mejor: lo pegaron los artistas de música popular y ahora si lo contratan dice que no se presenta donde cantemos nosotros. ¡Igual somos el país ‘extranjerista’ más loco del mundo! Te quiero, mona”, aseguró el cantante.



Esto, luego de que Jiménez asegurara que Paz no va a volver a cantar en escenarios dónde se presenten artistas de nacionalidad colombiana. Algo que no ha sido confirmado, pero causó indignación entre los seguidores del mexicano, que esperan una respuesta a los hechos expuestos por ‘la voz popular de América’ y del exjurado de ‘Yo Me Llamo’.

Comentario de Yeison Jiménez Foto: Instagram: @losétodo

