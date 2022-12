Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular más reconocidos del país. Éxitos como ‘Aventurero’, ‘Ni tengo ni necesito’ y ‘Tenías razón’ lo han posicionado como uno de los artistas más relevantes del género ; sin embargo, sus cualidades no solo se enfocan en el campo musical, pues ha demostrado sus dotes como empresario en otras materias.



(Siga leyendo: Pareja LGBTI está en una relación heterosexual: 'Inusuales, pero muy felices').

El cantante también ha demostrado su faceta como influencer , pues constantemente está charlando con sus más de 4,2 millones de seguidores en Instagram sobre su vida laboral, amorosa y empresarial con una gran grado de espontaneidad que es del agrado de muchos.



Precisamente el compositor ha llamado la atención de su audiencia digital por expresar su inconformismo con los precios de alimentación de un aeropuerto en Colombia, aunque no especificó de que ciudad, se mostró un tanto molesto y a la vez sorprendido por los costos.



(También: Kanye West deberá pagar 200 mil dólares a Kim Kardashian por manutención).

Jiménez expresó su sorpresa por pagar una botella de agua a 24 mil pesos, teniendo en cuenta que en el mercado local un producto de estos está entre los 800 y 4 mil pesos.



“Acabo de pagar el agua más cara de Colombia, como les parece que me cobraron $24.000 pesos por una botella de agua, la intentamos devolver varias veces y no pudimos, no que exageración a mí me parece un pecado botar la plática así”, expresó.



“No, qué exageración, a mí es porque me parece ya una exageración, qué pecado la platica, ¿cierto?”, añadió en el clip donde puso una caja de texto con la pregunta: “¿les parece caro o soy muy tacaño”, agregó.



Hasta el momento no ha publicado los comentarios de sus seguidores, pero sí se mostró atendiendo algunos compromisos en la ciudad de Florida, Estados Unidos. Es prudente resaltar, que hace menos de un mes lanzó ‘De pura rabia’, su más reciente sencillo, que ya cuenta con más de 6 millones de reproducciones en YouTube.



(Lea: Call of Duty Warzone 2: conozca las frases de Lionel Messi en el videojuego).

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO