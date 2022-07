Yeison Jiménez es uno de los artistas de música popular más consagrados del país. Con éxitos como ‘Ni tengo, ni necesito’, ‘Aventurero’ y ‘Tenías razón’, que cuenta con más de 175 millones de reproducciones en YouTube, se ha posicionado como uno de los referentes del género a nivel latinoamericano.



Por tal motivo, es usual escuchar sus canciones constantemente en el transporte público, discotecas y en emisoras de radio, que intentan animar el ambiente de los ciudadanos con los mejores sencillos del caldense.

Yeison Jiménez se presentó en Soacha. Foto: Instagram @yeison_jimenez

Pues bien, en las redes sociales se viralizó el video de un niño que en las calles de Bogotá interpreta las canciones del artista. Casualmente, Jiménez se encontraba por el lugar y decidió acercarse a este joven para escucharlo y cantar junto a él.



En las imágenes se puede ver al menor interpretando el ‘Desmadre’ con un micrófono y un parlante en lo que parece ser la plaza principal de un lugar comercial. Ante la mirada de su ídolo, este artista callejero entona “ hace mucho tiempo no estaba contento, como el día de hoy”; en ese momento Jiménez lo interrumpe y complementa el coro de la canción.



El acto ocasionó que los transeúntes se emocionaran y decidieran grabar el emotivo momento, el cual ha sido compartido por diferentes plataformas digitales.

Yeison Jiménez se quedó en un motel

En uno de los conciertos que dio en el municipio de Soacha, al sur de Bogotá, Yeison Jimpenez contó que le tocó quedarse en un motel porque no consiguió un hotel adecuado que estuviera cerca el lugar del evento. El hecho lo pudo comentar a través de sus historias de Instagram, donde causó risas a sus seguidores.



“Llevaba una hora y media buscando un hotel en el sur de Bogotá porque canto por acá y no encontré nada. Me tocó meterme en un motel, que tristeza uno a los 30 años y en un motel solo”, comentó a través de sus redes sociales.



El cantante siguió bromeando y mostró un poco de lo que es la habitación, la cual estaba equipada con un jacuzzi, una cama doble y un baño con ducha de cristal, pero sin puerta. “Moteleando solo”, le puso a sus historias de Instagram.

