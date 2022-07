Yeisón Jiménez es uno de los artistas de música popular más queridos y respetados del país. Su imagen se ha vuelto tan aclamada, que es solicitado en los eventos y escenarios más importantes de Colombia para hacer vibrar a sus fanáticos con éxitos, como ‘Bendecida’, ‘Aventurero’ o ‘Guaro’, su más reciente colaboración.



Ahora bien, no siempre la logística y la preparación previas salen como se plantea, pues en muchos lugares a los que ha llegado este intérprete, le ha tocado acomodarse a los altibajos que se presentan durante la realización de su espectáculo.

Así le sucedió el pasado fin de semana, cuando le tocó cantar en el municipio de Soacha, al sur de Bogotá, pues se le presentaron algunos inconvenientes para encontrar un buen lugar para hospedarse.



Resulta que el cantante duró cerca de dos horas buscando un hotel cerca al lugar del evento dónde le tocaba presentarse, un factor importante, pues facilita la movilidad a la tarima.



Pese a los contratiempos, el artista de 31 años pudo conseguir un comercio para descansar y pensar en la presentación que tenía al día siguiente.



Yeison Jiménez. Foto: Instagram @yeison_jimenez

“Llevaba una hora y media buscando un hotel en el sur de Bogotá porque canto por acá y no encontré nada. Me tocó meterme en un motel, que tristeza uno a los 30 años y en un motel solo”, comentó a través de sus redes sociales.



El cantante siguió bromeando y mostró un poco de lo que es la habitación, la cual estaba equipada con un jacuzzi, una cama doble y un baño con ducha de cristal, pero sin puerta. “Moteleando solo”, le puso a sus historias de Instagram.



Parece que no anda con suerte el cantante, pues hace una semana y en otro concierto, Jiménez pudo mencionar que se quemó el pecho luego de que el lanzallamas que usa para ambientar sus shows, le tiró la llamarada muy cerca de su rostro, cuando se disponía a recibir un trago de aguardiente del público.



