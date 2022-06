El cantante de música popular, Yeison Jimenez, mostró a través de sus redes sociales cómo quedó su piel, luego de quemarse con uno de los lanzallamas que utiliza para ambientar su espectáculo cuando se acercó a recibir un trago proveniente del público.



El cantante manifestó que por darle gusto a su fanaticada se acercó al límite de la tarima para tomarse un aguardiente y terminó quemándose el pecho, a muy pocos centímetros de su cara, que se escapó de la flama por pocos centímetros.

Yeison Jímenez Foto: Captura de pantalla - Instagram: @yeison_jimenez

Si bien, no necesitó de asistencia médica para tratar las heridas, si tuvo que cuidar la zona afectada con algunas terapias caseras para calmar el ardor e hinchazón que le dejó la llamarada.



“Bueno mi gente no es por quejarme, pero miren la quemada que me pegué ayer. No me dí cuenta y me arrimé mucho al lanzallamas y de la emoción vea”, manifestó en su cuenta de Instagram.



El intérprete de ‘Bendecida’ y ‘Aventurero’ no ha dado más detalles sobre el incidente, aunque se mostró feliz de haber podido participar de su presentación en Montería, capital del departamento de Córdoba.



Si bien pudo mostrar su quemadura, también logró presumir uno de los regalos que le dio su hija menor por el día del padre, que se llevó a cabo el pasado domingo 26 de junio.



Jiménez se presentará el próximo 3 de julio en el concierto titulado la combinación perfecta III en Neiva, Huila. Compartirá escenario con los Tigres del Norte y con otros artistas del género de gran calibre, como Cristian Nodal, Jessi Uribe y Silvestre Dangond.

