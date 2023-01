El cantante puertorriqueño Bad Bunny es tendencia en redes sociales y en la prensa internacional por botarle un celular a una fanática que se acercó a él para pedirle una foto. Esta situación ha sido bastante criticada por sus seguidores e, incluso, ha hecho que su popularidad cayera en las plataformas musicales.

Varias celebridades colombianas han dado a conocer su opinión al respecto, algunos lo defienden y otros lo critican. Uno de ellos fue Yeison Jiménez, quien en una corta y contundente historia de Instagram dio a conocer su opinión.



El intérprete de ‘Aventurero’ afirmó que para él no hay justificación a la reacción que tuvo el boricua, pues puedo decirle de otra forma que no quería una foto.



“Analizando todo el tema mi conclusión es: nada justifica botarle el sueño a una persona de compartir con su artista. Podrías simplemente decir no quiero o no puedo, pero ¡eso no va!”, escribió.



Además, agregó: “Es solo una muestra de falta de amor y respeto por los que nos dan el éxito que tenemos, sea en el nivel que sea”.



Otras celebridades que han dado a conocer su opinión

El artista urbano Farruko también se pronunció sobre la polémica de Bad Bunny. El intérprete de ‘Pepas’ comentó que ahora que está alejado del medio musical es capaz de reconocer como la fama transforma a los artistas.



"Ahora que ‘toy’ afuerita, veo a la fama haciendo de las suyas con panas míos. Dios los cuide, mano. En mis oraciones los pondré. Unos, 'aborrecíos'; otros, haciendo lo que sea por no dejarla caer. Ta’ cabrón, mano. No nos damos cuenta donde 'tamos' metidos hasta que lo ves de afuera", escribió en sus historias de Instagram.



Por su parte, el cantante de vallenato Jorge Celedón no hablo sobre la polémica, pero le pidió ayuda a sus seguidores para encontrar a la joven a la que el ‘Conejo Malo’ le botó el celular para regalarle uno nuevo.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

