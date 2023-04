Este 15 de abril, varios artistas colombianos como Yeison Jiménez, Jhovanoty y Élder Dayán tenían una presentación en Aruba. Sin embargo, tuvieron muchos problemas al entrar al país y por esa razón casi tuvieron que cancelar sus compromisos musicales.

En las historias de Instagram, el humorista subió unos videos diciendo que los agentes de migración de la isla no le permitieron ingresar al país. Asimismo, confirmó que él no era el único colombiano en tener problemas en migración, pues también se encontró con el cantante de música popular Yeison Jiménez y al vallenatero Élder Dayán.



“No solamente fue conmigo, sino que también con los músicos de Yeison Jiménez que estaban esperando conmigo, también con Elder Dayán, Yeison también me los encontré en la misma oficina con el mismo inconveniente”, afirmó en su Instagram.



(Lea también: La cara suscripción que cobra la hija de Quico para acceder a su OnlyFans).

Por esta situación, los artistas utilizaron sus redes sociales para decirle a sus fans en Aruba que lamentaban esta situación. Incluso, Yeison Jiménez y Élder Dayán subieron un video en un avión explicando que no podían presentarse porque les negaron la entrada al país.



“Mi gente linda de Aruba lastimosamente no pudimos realizar nuestro show, nos devolvieron aquí desde Aruba, entonces lo sentimos muchísimo”, comentó el cantante de música popular en sus historias.

Sin embargo, hace unas horas Yeison y Élder sorprendieron a sus seguidores al subir unos videos en los que se les veía nuevamente en Aruba. Por su parte, Yeison Jiménez, publicó una grabación cantando sobre el escenario y lo acompañó del siguiente mensaje: “Anoche mi primera vez en Aruba. Lo demás es historia”.



(Le puede interesar: El oscuro secreto de Claudia: el engaño con modelo que cobra por fotos sexuales).



En cambio, Élder Dayán compartió un corto clip en el que se le veía muy emocionado por presentarse en la isla.



“Hola, mi gente, gracias a Dios, por fin hoy ya estábamos aquí en la isla de Aruba, de verdad con los sentimientos encontrados por lo que nos sucedió ayer, porque nosotros los artistas o los que vivimos del mundo del espectáculo siempre queremos hacer nuestro evento, nuestro show. Lastimosamente, ayer por falta de organización no se pudo dar, pero gracias a Dios hoy día domingo vamos a cantarle a esta población tan bonita”, explicó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Así se ve hoy ‘Doña Gloria’, del Metrocable de Medellín: apareció con Suso en TV

Karol G sorprende con drástico cambio de look, jamás antes visto

Epa Colombia estaría regalando boletas para el concierto de Rebelde