Hace unas semanas el cantante de música popular, Yeison Jiménez, estuvo cerca de sufrir un infarto, una difícil situación de salud que preocupó a sus seguidores.

De acuerdo con los especialistas, el ritmo de vida que lleva, la falta de descanso y el estrés le jugaron una mala pasada al intérperte de 'Aventurero', pero, por fortuna, su salud se logró estabilizar.



Ahora, Yeison Jiménez se encuentra mucho mejor y, de hecho, se compró una moto BMW.

"Cómo les parece que ayer me fui a recoger una moto nueva que me compré y resulté montando a caballo y tomando cerveza, pero no me emborraché porque, obviamente, ando juicioso. Recogí mi moto y me vine a dormir", contó Jiménez a sus más de tres millones de seguidores.

(Lea también: Christian Nodal tiene nuevo 'look', pero no gustó: ¿El Nodal Balvin existe?).

La nueva moto de Yeison Jiménez es una BMW F800 GS, la moto ya no se está distribuyendo en Colombia, pero, por las características de los nuevos modelos de la marca, en promedio, el vehículo le habría costado entre $62.990.000 y $72.990.000.

Moto Yeison Jiménez Moto Yeison Jiménez Foto:

(De interés: Luis Alberto Posada dice que uno de sus hijos hace estafas a su nombre).

Lo curioso es que la moto que consiguió el intérprete de 'Ya no mi amor' se dejó de fabricar hace algún tiempo, pues el modelo fue reemplazado por la version F 850 GS, cuyo cilindraje es mayor y el motor es más compacto y potente.

Lo cierto es que la nueva 'bebé' de Yeison hace parte de los modelos Adventure de BMW, que se venden en Colombia desde los $30.990.000 hasta los 113.990.000 de pesos, dependendo el ejemplar.

(Siga leyendo: Mike Bahía a Greeicy: 'Nuestro bebé tiene la mamá que muchos quisieran').

Así las cosas, se deduce que la motocicleta cuenta con un motor de dos cilindros en línea y cuatro tiempos, refrigerado por agua y cuatro válvulas por cada cilindro. Además, alcanza una velocidad de máxima entre los 190 y los 200 kilómetros por hora y, en cuanto al combustible, requiere de gasolina extra.

Más noticias

Marbelle demostró su apoyo a Rodolfo Hernández



La cantante de 'Re locos, papi, re locos' apoya a Petro y no a Rodolfo



Andrea Valdiri mostró a Adhara dando sus primeros pasos



Tendencias EL TIEMPO