‘Yo me llamo’ es la joya de la corona de ‘Canal Caracol’, siendo su producción más vista en los hogares colombianos. Después de cada emisión miles comentan a los cantantes que con sus imitaciones encantan y llegan a los corazones de los televidentes.



Además, el programa permite aprender, semana a semana, más de los jueces. La emisión del pasado 28 de febrero le dio a la audiencia la oportunidad de conocer más sobre Yeison Jiménez y los inicios de su carrera musical.

Tras la presentación del imitador de Leonardo Favio, el cantante de música popular confesó cuán difícil fue empezar a dedicarse de manera profesional a la música. A modo de consejo personal, como juez, le dijo al imitador de Favio que debía siempre recordar que los artistas no pueden ser el centro de atención, aunque crean que sí lo son.

El peso de toda su familia

“Cuando comenzó mi carrera, nadie en mi familia había conocido el mar. Ni siquiera se habían subido a un avión”, aseguró.



El caldense confesó que de su familia, nadie había podido emprender una vida profesional. “La primera persona profesional cercana en mi vida era mi esposa”, continuó Jiménez.



(Le puede interesar: Hassam revela por qué ya no hace videos con sus hijas).



Además, admitió que al principio de su carrera, intentó hacerse cargo de toda su familia para poder compartirles partes del éxito que estaba experimentando y aligerarles la carga. Explicó que esto era muy pesado para él como joven artista.

El ganador de las gala del 28 de febrero del 2022 fue Leonardo Favio Foto: Captura de pantalla 'Yo me llamo' de Caracol Televisión

Primero tuve que soltar la maleta, subir, y desde la cumbre empecé a jalarlos. Hoy en día puedo ayudarlos a todos FACEBOOK

TWITTER

“Un día me empecé a estresar y me enfermaba mucho porque estaba cargando con el peso y con las deudas de todos ellos." Esto en ocasiones, implicó que se encargaba de las deudas de sus familiares, y esto acabó por enfermarlo, pues la exigencia era demasiado grande.



Mientras Yeison Jiménez contaba estos detalles de su historia personal, sus compañeros jueces de ‘Yo me llamo’, Amparo Grisales y César Escola, se mostraron conmovidos.



“Primero tuve que soltar la maleta, subir, y desde la cumbre empecé a jalarlos. Hoy en día puedo ayudarlos a todos”, así concluyó el cantante su testimonio, dándole consejos al imitador de Leonardo Favio para que pudiera crecer como artista.



(Siga leyendo: Jack Sweeney, quien rastrea a Elon Musk, ahora irá por millonarios rusos).



En la gala de premiación, precisamente Leonardo Favio fue galardonado y se llevó a casa un premio de 65 millones de pesos.

