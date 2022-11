El éxito no llega de la noche a la mañana, y eso lo tiene claro Yeison Jiménez, el cantautor de música popular que le escribe versos al despecho, y quien fue jurado en 2021 del programa 'Yo Me Llamo'.



Recientemente, el artista de Manzanares (Caldas) lanzó un nuevo sencillo musical al que llama 'De Pura Rabia', que aunque igual que sus otras canciones se centra en el despecho por un amor, esta canción también le recuerda a esos momentos que le colmaron la paciencia cuando apenas empezaba a incursionar en la industria musical.



A través de una entrevista para el medio SuperLike, el compositor colombiano reveló que demoró mucho tiempo para sacar su primer videoclip, porque "no tenía ni un peso para grabar".

La apuesta musical con la que espera impactar en el género popular, también es una forma de conectar con sus inicios, así lo dijo para SuperLike.



"Voy con un tema popular donde regreso a las raíces no solamente de Yeison Jiménez, sino un poco a las raíces de nuestro género elevado a lo que suena hoy en día", señaló Jiménez.



Es que a este artista, quien desde los 7 años sabía que quería cantar, no le ha tocado nada fácil. Sobre todo en esa época de adolescencia cuando por motivos económicos debió mudarse con sus padres a Patio Bonito en Bogotá, en donde por la presión social del sector y la violencia que veía a diario incluso llegó a robar y consumir cocaína por un periodo.



Y aunque el artista ha dejado esas difíciles etapas en el pasado, con su nuevo sencillo ''De Pura Rabia' recuerda la impotencia que sentía cuando su canción 'Te voy a olvidar' le estaba abriendo las puertas en la música en 2015, pero que por falta de plata le tocó esperar un año y medio para que su público pudiera ver el video musical del disco.



"Cuando me hacían las entrevistas me decían, ¿cuándo vamos a poder disfrutar del video?, y yo, muy pronto lo vamos a tener, pero no tenía ni un peso para grabar. Cuando empecé a ver la oportunidad de grabar esa canción dije, lo voy a hacer en grande e hice un video que nadie se esperaba con carros, con videos, con bailarinas..", confesó en SuperLike.

.Es que el artista que conocemos ahora ha crecido exponencialmente en tan solo 6 años, en los que ha hecho colaboraciones con reconocidos cantantes en el género como Luis Alberto Posada, Jhon Alex Castaño, Jhonny Rivera, entre otros.



Así como los reconocimiento que ha ganado por su talento, entre ellos en los Premios Nuestra Tierra en la categoría 'Canción popular del Año' en 2020, con su sencillo 'Aventurero'.

