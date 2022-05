El cantante de música popular Yeison Jiménez reapareció en sus redes sociales luego de haber sido hospitalizado en la Clínica Rosario, de Medellín, por unos fuertes dolores en su pecho y desmayos. Según un comunicado, al parecer, esto se produjo por el ritmo de su desempeño musical.

También, en el comunicado aclararon que, luego de que los médicos realizarán los respectivos exámenes y chequeos, se descartó que el cantante hubiera sufrido un infarto. Se descubrió que este dolor intenso se debía a una inflamación en el esternón y en la caja toráxica.



En las últimas horas el intérprete de ‘Aventuró’ subió unas historias a su cuenta oficial de Instagram para agradecer a sus seguidores por estar pendientes de él y para hablar de su actual estado de salud.

“Hola a todos, familia, quería darles las gracias por sus buenos deseos, por todos los comentarios de cariño y amor que me han enviado. Gracias a Dios ya me encuentro mucho mejor, estoy obviamente siguiendo todas las indicaciones médicas”, comenzó diciendo el cantante.



También, aclaró que las presentaciones que tenía este fin de semana no se van a cancelar.



“Todo sigue en pie, los eventos del fin de semana se van a realizar no hay una complicación ni hay un dictamen médico que me impida hacerlo”, comentó.

Por último, agradeció a sus fans y afirmó que se seguirá cuidando para no volver a enfermarse en un futuro.



“Un besito, gracias por estar pendientes y nada, a cuidarme mucho también, sé que a nadie le gusta estar enfermo ni agotado, por eso estamos mejorándonos cada día más”, concluyó.

