El cantante de música popular Yeison Jiménez prendió las alarmas de sus seguidores hace unos días atrás, luego de revelar en un mensaje en sus redes sociales que se encontraba atravesando “una de las temporadas más difíciles” de su vida.

(Lea también: Yeison Jiménez publica preocupante mensaje sobre su vida personal: ‘Oren por mí’).

El intérprete de ‘Mi Venganza’ no dio detalles a los fanáticos del mal momento que estaba pasando. Lo único que confesó fue que estaba haciendo frente a sus batallas de la mano de Dios.

“¡Esta ha sido una de las temporadas más difíciles de mi vida! ¡Casi un mes batallando con mil cosas, pegado a Dios y siendo consciente de mi necesidad de él! Esto se los digo porque siento que tengo gran amor por ustedes y, al fin y al cabo, son lo más importante que tengo como artista”, comenzó diciendo el artista en su cuenta de Instagram.



Luego de reconocer su fortaleza para afrontar las adversidades, hizo un llamado a sus seguidores para que oraran por él. “Soy un hombre fuerte, y sé que todo pasa en esta vida, pero si me quieren ayudar, oren por mí. Ando tranquilo tratando de solucionar cosas y cumpliendo con lo que soy: un gran hombre”, finalizó Jiménez, sin dar más explicaciones.

(Siga leyendo: 'Ni Shakira se atrevió a tanto': Yeison Jiménez y su mensaje a Anuel y Karol G).

Facebook Twitter Linkedin

El artista es un referente en la música popular. Foto: Instagram: @yeison_jimenez

El mensaje, lejos de dar un parte de tranquilidad a los usuarios en redes sociales, sembró la preocupación. En los portales de entretenimiento que replicaron la historia, los internautas se encargaron de enviar mensajes de apoyo y de confirmar que elevarían oraciones en su nombre.

Yeison Jiménez reapareció con mensaje para sus seguidores

Luego de involucrarse en la polémica que gira en torno a Anuel, Karol G y Feid, el exponente de la música popular apareció en sus redes sociales con un mensaje para sus seguidores, después de varios días de incertidumbre.



Jiménez se mostró ante la cámara sin camisa, despreocupado y tomando el sol en un lugar de su casa. Incluso, confesó que se encontraba recién levantado.

Facebook Twitter Linkedin

El cantante tiene concierto en Venezuela este 12 de mayo. Foto: Instagram: @yeison_jimenez

“Quiero contarles que Dios hizo su obra de nuevo. Una vez más pude presenciar lo importante que es Dios en mi vida y pude superar varios obstáculos la semana pasada”, señaló el intérprete de ‘Maldita traga’.

(De interés: Yeison Jiménez responde a quien insinuó que por fama dejó a su anterior pareja).

El cantante aseguró que en este momento todo anda marchando de manera correcta. Además de las palabras de tranquilidad para sus fanáticos, escribió en el video: “¿Saben algo? Nuestras oraciones funcionaron. Gracias por sus muestras de cariño, por sus mensajes. De verdad funcionaron”.



En entrevista con Eva Rey, Jiménez habló en días pasados acerca de los emprendimientos que tiene y de los gastos que estos suponen. Al respecto, afirmó: “Yo tengo 8 empresas. Vengo de estar organizando los impuestos de mayo. Un hombre como Yeison Jiménez tiene que pagar casi 500 millones de pesos, pero estamos hablando de dos declaraciones de renta”. En esa línea, debe pagar alrededor de dos mil millones de pesos al año.



“No me duele pagar un impuesto porque yo quisiera que mi país cambiara. No estoy diciendo que me alegra. Duele consignar dinero a una cuenta en un banco que no le va a llegar el dinero a los niños más pobres del país, pero a uno dentro su responsabilidad como ciudadano le compete llevar la platica y entregársela”, añadió.



Según lo que ha mostrado en su cuenta oficial, su carrera profesional va ‘viento en popa’. No solo ha anunciado que se viene nueva música y colaboraciones, sino también presentaciones. Este 12 de mayo, por ejemplo, tendrá un show en San Cristóbal, Táchira (Venezuela), con su ‘Amante Tour’.

En Chapinero, cantantes de música popular y mariachis corearon éxitos de Darío Gómez

Más noticias en EL TIEMPO

Teoría viral: por qué evitar hombres con nombres que empiezan por J

Marisol Correa, actriz de 'Enfermeras', confesó los abusos que sufrió en su vida

Increíble: terminaron y él le cobró la mitad de todo lo que gastaron en el noviazgo

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO