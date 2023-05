Con tenacidad, talento y varios éxitos a sus espaldas, Yeison Jiménez se ha abierto paso en la industria musical. Canciones como ‘Aventurero’, ‘El desmadre’ y ‘Ya no mi amor’ le han servido para acumular fanáticos a lo largo y ancho del territorio nacional -aunque también en el extranjero-.

Desde sus inicios, el cantante de música popular se ha caracterizado por ser muy abierto con sus seguidores. No teme ahondar en detalles de su vida personal ni tampoco en los retos que ha tenido que atravesar para tocar la cima.

Recientemente, a través de sus historias de Instagram, el intérprete de ‘Maldita traga’ volvió a abrir el corazón ante los más de cuatro millones de seguidores que posee. En un extenso mensaje escrito, reveló que no se encuentra pasando por un buen momento.

El mensaje que preocupó a los seguidores del cantante. Foto: Instagram: @yeison_jimenez

Aunque el artista manzanareño no dio detalles de las dificultades que lo aquejan, sí dejó en claro que las está enfrentando de la mano de Dios.



“¡Esta ha sido una de las temporadas más difíciles de mi vida! ¡Casi un mes batallando con mil cosas, pegado a Dios y siendo consciente de mi necesidad de él! Esto se los digo porque siento que tengo gran amor por ustedes y, al fin y al cabo, son lo más importante que tengo como artista”, comenzó diciendo Jiménez.

El también compositor colombiano reconoció su fortaleza para enfrentar las dificultades que se le interpongan. Sin embargo, también hizo una petición a sus fanáticos: que oren por él.



“Soy un hombre fuerte, y sé que todo pasa en esta vida, pero si me quieren ayudar, oren por mí. Ando tranquilo tratando de solucionar cosas y cumpliendo con lo que soy: un gran hombre”, finalizó Yeison, sin dar más explicaciones.



El mensaje, lejos de dar un parte de tranquilidad a los usuarios en redes sociales, sembró la preocupación. En los portales de entretenimiento que replicaron la historia, los internautas se encargaron de enviar mensajes de apoyo y de confirmar que, en efecto, van a elevar oraciones en su nombre.



Hace tan solo un día, Jiménez hizo una invitación a sus seguidores a votar por él en los Premios Nuestra Tierra 2023. Con el sencillo ‘De pura rabia’, el artista pretende hacerse con el galardón de la categoría ‘Mejor canción popular’.

“Una canción que me encanta, que nos ha puesto a beber, a disfrutar”, dijo respecto a su sencillo. De la misma manera, se encuentra seleccionado dentro de la categoría ‘Mejor artista popular’, compitiendo con cantantes de la talla de Pipe Bueno, Paola Jara, Jessi Uribe, Marbelle, Nabález y Arelys Henao.



“No me fallen, familia. Para mí estos premios son muy importantes. Quiero recordarles que desde que era pequeño soñaba con ganar un premio Nuestra Tierra, soñaba con estar en estos galardones y hoy en día, gracias a ustedes, puedo decir que estamos aquí”, señaló en un video que compartió.

Facebook Twitter Linkedin

El artista está nominado a los Premios Nuestra Tierra 2023. Foto: Instagram: @yeisonjimenez

Según lo que ha mostrado en su cuenta oficial, su carrera profesional va ‘viento en popa’. No solo ha anunciado que se viene nueva música y colaboraciones, sino también presentaciones. El próximo 12 de mayo, por ejemplo, tendrá un show en San Cristóbal, Táchira (Venezuela), con su ‘Amante Tour’.



Alcanzar la fama y el reconocimiento no fue una tarea fácil para Yeison, quien tuvo que trabajar como cotero en la plaza de mercado de Corabastos y vivir distintas situaciones de precariedad, una vez llegó a la capital. Cuando ahorró lo suficiente para grabar en un estudio, no soltó su sueño de ser músico.



“Lo que le puedo decir a ese Yeison que se mató tanto, porque entró a los 14 años a una plaza de mercado, se graduó, pasó la calle y tantas pruebas, es que se tiene que sentir orgulloso”, confesó hace unos años atrás el artista, en diálogo con ‘La Red’.

