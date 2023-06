Yeison Jiménez es un cantante y compositor colombiano reconocido por su talento en el género de música popular y ranchera. Sus canciones se caracterizan por tener letras románticas y temas relacionados con el amor y las experiencias de vida.

Además de su talento como cantante, Yeison Jiménez también es reconocido por su carisma y entrega en el escenario, lo que le ha permitido ganarse el cariño y el apoyo de un amplio público en Colombia y en otros países.

Durante su carrera, ha lanzado varios álbumes y sencillos exitosos. Algunas de sus canciones más conocidas incluyen 'Aventurero', 'La Llamada de Mi Ex', 'El Desmadre', 'Bendita Juventud', entre otras.

¿Yeison Jiménez dejaría la música popular para dedicarse a otro género?

El cantante nacido en Manzanares, Caldas, fue invitado al programa 'La sala de Laura Acuña', donde compartió varios aspectos de su vida y reveló detalles de los planes que tiene en su carrera musical.

El interprete de 'Aventurero', mencionó durante la entrevista que no desea seguir con su ritmo de trabajo por mucho tiempo.

“Ahora, yo no pienso vivir así toda la vida”, expresó Yeison Jiménez y agregó que se encuentra cansado. “Yo pienso hacerle por ahí hasta los 35, si Dios me presta la vida”, puntualizó.

@lasaladelauraacuna Yesion Jimenéz le prometió que a los 35 se dedicará a cantarle a Dios. ♬ sonido original - La Sala De Laura Acuña

Sin embargo, lo que sí dejo muy claro Jiménez, es que no dejará de cantar. "Yo sé que voy a terminar cantando música para Dios, porque es una promesa". Además, confirmó que se dedicará a descansar, puesto que en estos momentos las empresas que ha logrado crear le ayudan con la parte económica.

La noticia ha causado asombro entre los seguidores de Yeison Jiménez, quienes están acostumbrados a sus contagiosas y emotivas canciones de música popular.

No obstante, resaltan la sinceridad del artista al demostrar la fe, el amor y el respeto que siente por Dios, motivos por los que no dudaron en expresar sus comentarios de admiración.

"Que buena entrevista de verdad gracias por la oportunidad", "Que historia de vida triste y a la vez muy bonita la de Yeison Jimenez, me conmovió mucho, su fe y amor a Dios lo han llevado a una mejor vida", "Gracias Yeison por compartir tu testimonio. Eres un hombre increíble, te admiro", "No conocía su historia y me encantó que su entrevista la aprovechó para hablar de Dios", fueron algunos de los comentarios expresados por los internautas en la red social de YouTube.

Yeison jiménez nos habla de sus inicios en la música | Bravíssimo



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

