Yeison Jiménez planea irse de Colombia con su familia: ¿cuál es la razón?

El cantautor caldense de música popular, Yeison Jiménez, se ha hecho conocido en la industria musical colombiana por éxitos como ‘Aventurero’, ‘Mi Venganza’, ‘Ya No Mi Amor’ y ‘Guaro - Remix’.



(Lea también: Video: Yeison Jiménez en el ojo del huracán por polémico comentario sobre Luisa W).



Recientemente, en una entrevista con la revista ‘Vea’, Yeison y su esposa, Sonia Restrepo, confesaron algo que tomó por sorpresa a muchos de sus fanáticos: se quieren ir del país.

“Hoy en día estamos hablando de internacionalización de mi carrera, también pensamos en la idea de llevar las niñas a otro país a vivir, pensamos en intentarlo en muchas ciudades, de irnos como en un paseo familiar. Estos días le decía a ella: ‘Amor, tú te imaginas que las niñas digan «yo viví en México, yo viví en Estados Unidos, yo viví en España»’ (...) qué familia no desearía decir vamos a vivir un año a México a ver qué pasa”, declaró Jiménez.

Además, dijo que a él y a su esposa les gustaría seguir ampliando la familia, pero confesó que le preocupan los valores morales del ambiente en el que crecerán sus hijas, Camila y Thaliana, de 12 y 5 años respectivamente.



(Relacionado: Yeison Jiménez: este es su secreto para que sus canciones sean exitosas).



“Ya tenemos dos niñas y si tú me preguntas quisiera 5, 6, 20, pero el mundo como tal está muy complicado. Tantas drogas, tanta desinformación, ahora lo malo se volvió bueno. A mí me da miedo eso…”, agregó.



Cabe recordar que, en una entrevista hace unas semanas con el programa de farándula ‘Lo Sé Todo’, Yeison se describió como un hombre con valores morales y religiosos fuertes, e insinuó que podría lanzar un álbum de música cristiana.



“¿Por qué no cantarle a Dios más adelante? Además de que tengo conocimiento.. (...) No cualquiera toma esta decisión porque con eso no se juega, pero por lo menos un álbum de música cristiana sí lo haría. Es más, pienso que lo voy a hacer por ahí en unos cinco años. Si Dios me presta esta vida estaré haciéndolo”. Sin embargo, dijo también que aún se consideraba muy joven para eso, y bromeó con que aún tenía “pecados de qué arrepentirse”.



(De interés: ¿Yeison Jiménez se dedicará a la música cristiana? Esto reveló sobre su carrera).



Las ciudades específicas a las que el cantante quiere irse a vivir no fueron reveladas, pero dejó claro que su prioridad, en este momento de su vida, es disfrutar su vida en familia, junto a su esposa y sus dos hijas.

Escuche ‘Para Los Dolidos’, la última canción de Yeison Jiménez

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en El Tiempo

Disney World inaugurará una atracción inspirada en ‘Moana’, en sus parques de Florida

¿Qué es la colombofobia y por qué causa pánico en las personas?

El polémico apodo que le tenía Piqué a Clara Chía cuando todavía estaba con Shakira