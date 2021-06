Yeison Jiménez manifestó su descontento sobre las pocas UCI en el país

Yeison Jiménez, en entrevista con 'Lo Sé Todo' del Canal 1, se refirió a las pocas UCI instaladas en el país. Aclaró que la alta ocupación de estas unidades se debe a que en las regiones la cantidad de camas no corresponde al número de habitantes.

El artista dio como ejemplo de esta situación a departamentos como Boyacá y Santander, que actualmente tienen una alta ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos.



Ante esta situación el cantante explicó: "Boyacá está al 100 porciento de las UCI, Santander está al 100 porciento de las UCI, pero resulta que de todos los habitantes, las UCI no son ni el 0.5 porciento. Es decir, un ejemplo, que hayan 2 millones de habitantes en el departamento de Boyacá, y tienen 200 camas UCI, lo que no hay es UCI"



Frente a las declaraciones de Yeison Jiménez, los usuarios de Instagram comentaron:



"Y eso que nos tuvieron encerrados un año porque estaban preparándose y trayendo más camas y oxígeno para cuando llegara el pico. Llegó el pico y estamos igual o peor, o sea, en un año mientras nos tuvieron encerrados solo se robaron la plata", "Tiene razón", "es verdad".

Yeison Jiménez manifestó su descontento sobre las pocas UCI instaladas en el país. Foto: Archivo



En la noche de este miércoles, en el programa 'Lo Sé Todo' del Canal 1 transmitirán la entrevista completa, y las declaraciones del cantante sobre la emergencia sanitaria.



