Yeison Jiménez le regaló una camioneta a uno de sus empleados: 'Con los míos, siempre'

Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular más reconocidos del país, pues con su talento y carisma ha logrado cantar en diferentes escenarios nacionales e internacionales.



Asimismo, se ha logrado ganar el amor de sus seguidores al mostrar que también es un hombre de buen corazón, ya que cuando puede ayuda a las personas que más lo necesitan.

En esta ocasión, el intérprete de 'Hasta la madre' compartió a través de sus redes sociales que decidió tener un detalle muy especial con Fabián, una persona que lo ayudado en sus negocios desde hace años.



"Hay una persona muy importante que trabaja conmigo hace muchos años, y le tenemos una sorpresa, pero él no sabe", empezó diciendo el artista.



(Lea también: Estos son los números de la suerte de Diomedes Díaz para jugar la lotería al fin de año).



Luego se puede apreciar que fue a buscar a esta persona al interior de lo que parece ser su casa y lo llevó hasta afuera que es donde se encontraba su regalo. "Papi feliz Navidad. Que Dios lo bendiga, gracias por todo", le dijo el cantante.

En ese momento, le mostró que el detalle que tenía para él era una camioneta Toyota de color negro, esto hace que Fabián quede sin palabras y no sepa como actuar. Sin embargo, entró en razón cuando el intérprete de 'Vete' la invitó a que conozca su nuevo vehículo.



(Lea también: ¿Cuál es la diferencia entre un pecado mortal y un pecado venial? Esto debe saber).



En la grabación se puede apreciar que el hombre llora y se le agradece a Yeison y a Dios por este reglo. Como era de esperarse, la publicación del cantante se ha vuelto viral en la plataforma de Instagram y hasta el momento ha acumulado más 13 mil 'me gusta' y miles de comentarios de sus fans.



"¡Qué regalaso! Dar para recibir"; "Que bello tú, eso es humildad, carajo por eso te amo"; "Dios te seguirá bendiciendo y multiplicando, gracias por ser un bello ser humano. Aplausos de pie @yeison_jimenez Dios te siga guiando. Feliz Navidad"; "No tienes una vacante por hay", se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Se puede preparar natilla con la freidora de aire? Aquí le explicamos

Oración de San Ambrosio para preparar el corazón para la santa Misa

Tercer domingo de Adviento 2023: esta es la oración para pedir por la familia y la vela