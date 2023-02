A través de Instagram, red social en la que ya cuenta con más de 4 millones de seguidores, Jiménez ha mostrado cómo ha sido su gira por Europa. Con fechas en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y París, el artista les ha llevado la música popular colombiana a sus fanáticos del viejo continente. En una de sus paradas, el cantautor aprovechó para cumplirle un sueño a su papá.

No todo ha sido trabajo para el cantautor, pues ha subido varias publicaciones en las que se le ve disfrutando de las calles de Madrid, los puntos turísticos de Palma de Mallorca y hasta del Museo del Louvre, donde posó con la Mona Lisa. París, la ciudad en la que se encuentra el famoso museo, es también reconocida por tener otro emblemático lugar para visitar: la Torre Eiffel.

Puede que pocos lo supieran, pero conocer esta famosa construcción era el sueño de una de las personas más cercanas al cantante: su padre. Por esto mismo, gracias a una historia que Jiménez publicó en Instagram, sus fanáticos pudieron darse cuenta de que Orlando Jiménez, padre de Yeison, aprovechó la gira de su hijo para acompañarlo en su paso por la ciudad del amor.



“Me vine con mi viejo para París. Viejo, lo quiero mucho, gracias por estar aquí”, le dice el cantante a su padre mientras se ve la Torre Eiffel iluminada en el fondo. Entre sonrisas que no le permitían ocultar su emoción, Orlando le contesta: “gracias, papito, yo también le agradezco mucho porque yo no me imaginaba que iba a venir acá tan lejos”.

La gira europea de Yeison Jiménez se extiende hasta el 26 de febrero. ¿Llevará a su padre a conocer más lugares? ¿Cuántos sueños más cumplirá mientras esté en Europa? Sin duda alguna, sus fanáticos seguirán pendientes de sus redes para conocer el día a día del tour.



