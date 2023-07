Yeison Jiménez se encuentra en medio de una polémica después de que en las últimas horas se hiciera viral en TikTok de una entrevista suya hablando de Luisa Fernanda W, pareja sentimental de su colega de género Pipe Bueno.



El cantante de música popular se le midió a estar en una entrevista picante con la empresaria y presentadora Eva Rey. Aunque el diálogo entre ambos se publicó hace algunos meses, el clip volvió a ser tendencia por las palabras del artista.



En una parte del diálogo, Eva le pregunta a Yeison Jiménez con cuál se quedaría entre su colega Paola Jara y la empresaria Luisa Fernanda W, la respuesta del cantautor de ‘Aventurero’, ‘Tenías Razón’ y 'Porqué la envidia’ levantó algo de controversia.

“Luisa, porque Paola es mi colega, es mi cantante, pero Luisa es una mujer muy inteligente, Luisa es un león, Luisa es un hombre vestido de mujer”, indicó el artista colombiano.



La última frase de su respuesta no cayó bien en la presentadora, que calificó el comentario de ‘machista’, al expresar que ella es “un hombre vestido de mujer”.



Rápidamente, Yeison le respondió que no era un comentario machista y le explicó: "Pudo dominar a Pipe. Lo que pasa es que ella piensa por encima de Pipe, él me ha contado muchas cosas en las que me ha contado que ha perdido contra ella".

Sin embargo, la lluvia de críticas no tardó en caerle a Yeison Jiménez a través de varios comentarios de TikTok por algunos usuarios que se mostraron en contra de su respuesta y lo calificaron como “machista”.



A pesar de que la entrevista tiene su tiempo publicada en internet, tanto Luisa Fernanda W como Pipe Bueno nunca se han pronunciado, hasta la fecha, por el ‘piropo’ errado que dejó Yeison Jiménez en el programa ‘Desnúdate con Eva’.

