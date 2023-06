Yeison Jiménez se ha posicionado como uno de los mejores cantantes de la música popular y su carrera se ha vuelto extremadamente famosa. Sin embargo, su vida no siempre ha sido como lo es ahora, pues en su niñez y adolescencia tuvo que vivir por momentos difíciles.

El intérprete de ‘Aventurero’ nació en Manzanares, en el departamento de Caldas, y cuando era muy joven llegó a Bogotá en búsqueda de cumplir sus sueños. Sin embargo, para poder comer le todo realizar diferentes trabajos como cotero y vendedor de aguacates en la Plaza de Corabastos, al sur de la ciudad.



Recientemente, en una entrevista con el canal ‘RCN’, Jiménez reveló que la plaza fue el primer lugar donde su música empezó a sonar. Luego sus primeras presentaciones fueron en la zona de tolerancia de la capital.



“Cuando yo salgo de Corabastos, la primera zona donde yo pego mi música y donde me empiezan a ayudar es en la zona de tolerancia del barrio Santa Fe de Bogotá. Una señora que se llama Gloria Inés Castañeda. Entonces, a eso de los 17 años, yo no tenía cédula, yo me la pasaba cantando en los burdeles de Bogotá. Hoy en día ver una mujer bonita, voluptuosa, es normal. Obviamente, a mí me fascinan las mujeres, todas son hermosas, las amo a todas… Pero quemé como mucho esa etapa” dijo Jiménez.



Además, manifestó que, hoy en día, sus tres grandes pasiones son los carros, la ganadería y los caballos, por lo que las invitaciones que le son difíciles de negar, sería a una cabalgata. Pues cuando era más joven quemó su etapa de alcohol, mujeres y drogas.



Por otro lado, confesó cuando fue que se dio cuenta de que alcanzó el éxito: “En el año del 2017, había pegado cuatro canciones en línea, tenía toda la agenda vendida, tenía dos canciones número uno en la radio (…) en ese tiempo me acuerdo de que mire al techo, yo llego mucho a orar, me gusta orar mucho de rodillas en mi cama, hoy en día lo hago (…) Bueno me arrodillé y dije: ‘Dios, gracias’, yo le dije al señor ‘estoy preparado, tráeme lo que quieras que estoy preparado’”, comentó.



Hoy en día, su carrera es muy exitosa y llegado a cantar en lugares que antes nunca se imaginó. También, le agradece a sus fans y principalmente a Dios por su éxito, pues él es el que cuida y permite que su carrera prospere.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

