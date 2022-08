Yeison Jiménez ha contado en varias ocasiones detalles de su vida antes de ser famoso. El caldense trabajó cuando joven en Corabastos, una plaza de mercado ubicada en Bogotá.



Aunque el cantante superó esa etapa y ahora goza de éxito y reconocimiento, aún sufre consecuencias por sus años como empleado en la central.



(Siga leyendo: Cintia Cossio: el gracioso regalo que le dio su novio, Jhoan López).

Jiménez había revelado en otro momento que sufría de una enfermedad degenerativa en uno de sus ojos. Ahora le confesó a sus seguidores que debido a los años de trabajo en Corabastos, se deformó la córnea derecha.



Debido a este problema, el artista debe utilizar gafas oscuras o medicadas casi todo el tiempo. La condición, conocida como Queratocono, provoca sensibilidad extrema a la luz y no le permite enfocar su vista.



“A través de mis años de trabajo en Corabastos se me deformó la córnea derecha y eso no tiene cura. Puede mejorar con trasplante o con otra cirugía que es muy riesgosa”, manifestó el intérprete de ‘El aventurero’.



(Más: Karol G: así son las lujosas instalaciones de su empresa en Medellín).



Los lentes ya hacen parte del traje característico de Yeison Jiménez. Es por ello que las utiliza en la mayoría de sus presentaciones. En su cuenta de Instagram contó cómo ha sido su proceso.



“Cuando yo compré mis primeras gafas que me mandó el médico me costaron 780 mil pesos, y las que tengo ahora cuestan 450 mil, son más bonitas y también medicadas”, señaló.



Uno de los seguidores del cantante le preguntó por qué no se sometía a una cirugía. El cibernauta se refería a un trasplante de córnea, un procedimiento conocido y complicado para erradicar la enfermedad.



“No es tan sencillo. Primero debo tener 35 (años) y segundo, si me la rechaza el cuerpo, pierdo la vista total”, explicó el artista.



En algunos trasplantes, el cuerpo rechaza al nuevo miembro, al considerarlo un invasor. Cuando es así, el sistema inmunitario puede llegar a destruir completamente el órgano trasplantado. En el caso de Yeison Jiménez, podría acabar con su córnea.



(También: Dani Duke le hizo escena de celos a ‘La Liendra’ por un sueño).

Facebook Twitter Linkedin

El artista es apasionado por los animales y tiene un criadero de caballos llamado ‘La Cumbre’, ubicado en Antioquia. Foto: Instagram: @yeison_jimenez

¿En qué consiste la enfermedad?

Según la clínica Mayo, el Queratocono es una enfermedad crónica y degenerativa. Se da cuando la córnea de un ojo se va haciendo más fina y delgada con el paso del tiempo.



(Le recomendamos: ¿Selena Gómez y Tyga están juntos? La pareja ha despertado rumores de romance).



Con el progreso de la condición los pacientes empiezan a tener una vista borrosa, con problemas de sensibilidad a la luz y resplandor. Las personas que sufren de esto, deben estar pendientes de cualquier cambio en sus ojos.



El tratamiento suele iniciar con gafas medicadas pero eventualmente va graduando hacia lentes especiales. Si la enfermedad llega a una etapa avanzada, será necesario realizar la cirugía de trasplante de córnea.

Más noticias

Joven le paga a ladrón para revisar celular de su novio y se lleva gran sorpresa

Plácido Domingo, señalado de ser cliente de red de prostitución en Argentina

Henry Cavill fue reemplazado por RM, de BTS, como el hombre más guapo del mundo

Nieta de Vicente Fernández afirma tener una ‘conexión’ paranormal con su abuelo

Actor Borja Escalona denuncia amenazas por tener el mismo nombre de 'youtuber'

Tendencias EL TIEMPO