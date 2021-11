Yeison Jiménez cuenta cómo 'revivió' a su mascota luego de ser envenenada

El cantante popular Yeison Jiménez, reconocido por ser uno de los jurados de 'Yo me llamo' y por canciones como 'Guaro' y 'Aventurero', le contó a sus seguidores un fuerte suceso que tuvo que vivir hace unos días: su perro, llamado 'Valentino', estuvo al borde de la muerte luego de que consumiera veneno.



Jiménez comentó que se dio cuenta de que algo no andaba bien en 'Valentino' cuando lo intentó llamar y la criatura no respondía.



“El perrito no me hacía caso. Hasta que, en un momento, el perrito se viene hacia la casa y da una vuelta hacia atrás. Cuando el perro se tira atrás, yo digo: esto no está normal, no está bien'", dijo, en una transmisión en vivo de Instagram.



El artista narró que el perro estaba muy frío y temblando. Por lo tanto, Jiménez le dijo a su esposa que le echara un poco de agua tibia y, mientras lo hacía, el animal empezó a convulsionar, causando pánico en todos los miembros de la familia.



Luego, 'Valentino', según el relato del cantante, dejó de respirar y quedó tendido en el piso.



“El perro estaba muerto. Estaba totalmente muerto en el piso, no respiraba. Se le puso la lengua negra. Yo, en mi ignorancia, empiezo a hacerle al perrito presión en el estómago y en el pecho", dijo Jiménez.

"No vi de otra, cogí al perrito y le di respiración boca a boca. (...) Seguía haciéndole masaje en los pulmones, dándole reanimación. El perro estaba muerto, tieso, con la lengua morada y afuera”, agregó.



En ese momento, cuando parecía que se estaban acabando las esperanzas de que el perro reviviera, empezó a respirar nuevamente, pero muy lento.



Acto seguido, el cantante llevó rápidamente a 'Valentino' a la clínica y, una vez allí, encontraron veneno "para babosas" en su sangre.



"Cuando yo ya llegué a la clínica y entregué al perrito, me sentía como si se me estuviera muriendo un familiar (...) nunca en mi vida pensé que fuera capaz de, a través de Dios y mi reacción, revivir al perrito", contó Jiménez.



"En estos momentos lleva dos días hospitalizado, pero al parecer lo salvamos", añadió.



Por último, el cantante recalcó que decidió compartir su historia para que sus seguidores siempre estén alertas y vigilen a sus mascotas.



Jiménez recomendó el carbón activado en caso de notar algún síntoma de envenenamiento en una mascota. Este producto, según el portal 'Medical News Today', tiene propiedades absorbentes de toxinas.



Cabe resaltar que, antes de tomar cualquier decisión, es importante acudir primero a un profesional.

