El cantante de música popular Yeison Jiménez aprovechó el primer día del 2023, para agradecerle a sus más de 4 millones de seguidores en Instagram por todo su apoyo y para comentarles que decidió cambiar un hábito para despedir el último mes del 2022.

El intérprete de ‘Aventurero’ subió un video a sus redes sociales acompañado del siguiente mensaje: “¡Mi primer video del año! Será dedicado al esfuerzo tan grande que hice el último mes para cumplirle a mi público y a mí personalmente! Los amo feliz año nuevo”.



En clip el artista compartió que en el mes de diciembre tomó la decisión de no tomar bebidas alcohólicas, pues en tuvo varias presentaciones y quería evitar que su cuerpo se desgastara físicamente.



“Hola, hola. Cómo están mi gente. Quiero enviar un saludo muy especial para todos ustedes aquí desde mi casa, desearles un feliz año nuevo a todos los seguidores de mi música, a todas las personas que apoyan mi talento”, comenzó diciendo Yeison.



Asimismo, agregó: “Este año tomé la decisión de no tomar durante el mes de diciembre debido a que tenía muchísimo trabajo y esto sabía que me iba a generar mucho más desgaste. Pero, también quiero decirles algo: la mejor manera de lograr nuestros sueños es única y exclusivamente siendo coherentes con nuestros actos. Es decir, que todo lo que hagamos nos dirija hacia donde realmente queremos llegar. Les mando un abrazo y un beso”.



La grabación del cantante ha generado diferentes comentarios, pero en su mayoría sus fans han aplaudido su gran esfuerzo.



“Hola, sigue así eres ejemplo de seguir con ese pensamiento y más así vas a llegar muy lejos cuida la familia”, “No hay necesidad de embriagarse para disfrutar y así debe ser”, “Que buen mensaje guerrero feliz año para usted y toda la familia salud y vida a seguir rompiendo en el 2023”, son algunos de los mensajes más destacados.



Sin embargo, en los comentarios resaltó uno que hizo el mismo cantante, pues de forma jocosa escribió: “Eso sí, esperen no más que vienen mis vacaciones, voy a acabar hasta con el río Magdalena! He dicho”.

