Yeison Jimenez habló del problema de salud que lo llevará a cirugía: 'Estoy agotado'

Yeison Jiménez es uno de los cantantes más conocidos del género popular en Colombia. En esta época navideña el artista tiene una de las temporadas más fructificas del año, pues tiene varias presentaciones en diferentes partes del país. Aunque todo avanza muy bien con su carrera musical, al parecer, ha tenido que hacer una pequeña pausa, por qué ha tenido algunos quebrantos en su salud.

En sus historias de Instagram, el intérprete de 'Hasta la madre' le confesó a sus más de cuatro millones de seguidores que se encontraba enfermo y que estaba haciendo todo lo posible para cumplir los compromisos que tiene por estos días.



En la imagen se podría ver al artista recostado en la cama, evidentemente agotado. Además, empezó escribiendo que este 2023 intentó ser muy cuidadoso con su salud. “Hay cosas que uno no entiende, la verdad. Este fue el año que más juicioso estuve, sin tomar, haciendo deporte y cumpliendo con cada meta. Ya voy a cumplir tres meses que me curo de algo y me resulta otra vaina”, reveló.



Asimismo, reveló que se siente muy triste y cansado de esta situación, pero por el momento tiene que cuidarse mucho para poder continuar con su trabajando.

“Realmente no puedo hacer nada más que tratar de cuidarme y sanarme rápido, pero de verdad que estoy agotado. Los quiero mucho, estoy haciendo todo para cumplirles con los shows que me faltan y poder descansar y recuperarme", afirmó.



Para finalizar y no preocupar a sus seguidores, reveló que primero tuvo una infección intestinal que duró mes y medio. Después le detectaron cálculos en los riñones y que tendría que pasar por el quirófano en los próximos días.



La historia del cantante ha sido publicada por varias páginas de entretenimiento del país y ahí sus fans han tenido la oportunidad de enviarle diferentes mensajes de apoyo y le han deseado una pronta recuperación.



"Ánimo y fe, niño está muy joven, todo va a estar bien, en las manos de Dios"; "Dios lo bendiga y lo cure de todo enfermedad, todo va a salir bien, mucha fuerza y fe"; "Sin salud no hay nada, cuidarse es lo principal"; "Dios te bendiga te regale mucha salud. Dios te guarde", se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

