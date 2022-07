Yeison Jiménez, el cantante de música popular y éxitos como ‘Guaro’, ‘Aventurero’ y ‘Mi Venganza’, habló en el pódcast ‘Inversionistas al desnudo’ sobre cómo construyó su vida económica.

Jiménez ha mencionado que durante su juventud no tuvo una crianza fácil y que su situación económica no fue siempre estable. Sin embargo, en un momento decidió cambiar su mentalidad de gastar el dinero a una de ahorro.



Según lo que comentó en el espacio, Jiménez asegura haber creado un “imperio” a partir del dinero que le sobraba del día cuando trabajaba en Corabastos, una de las plazas de mercado más grandes de Colombia, en donde cargó bultos.

“Yo hice un imperio ahorrando de a 1.000 pesos, porque era lo único que me quedaba a diario. Guardaba los billetes debajo del colchón y recogía un millón de pesos”, comentó. No obstante, no precisó cuánto tiempo se tardaba hasta recolectar tal suma de dinero debajo de su cama.



Además, agregó que lo que hacía con ese dinero era pagar unas horas en un estudio de grabación y, aunque las primeras canciones que realizó no fueron un éxito, después logró llegar a la radio de música popular colombiana y, eventualmente, convertirse en uno de los artistas más escuchados.

Ahora, con 30 años, el cantante aseguró que es uno de los “tres hombres más ricos” de su género musical y que se ha dedicado a aprender sobre finanzas. Sin embargo, esto no siempre ha resultado de buena manera, pues también admitió que ha perdido más de 4 mil millones de pesos en negocios que no han funcionado.



“En los primeros 10 negocios que hice cuando empecé a conseguir plata, no dinero, me robaron en todos. Tuve discotecas, restaurantes, taxis…”, reflexionó Jiménez.

A pesar de la mala racha, el artista comentó que eso le enseñó a no confiarse y a ser muy precavido en las empresas en las que invierte su dinero.



Por ahora, el hombre tiene varios negocios, como un emprendimiento en el sector agropecuario por el cual cría caballos de paso fino y comercializa miel tipo exportación. También está invirtiendo en finca raíz.

