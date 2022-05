La semana pasada, el cantante Yeison Jiménez asustó a todos sus fans al publicar una fotografía en la cama de un hospital. Por supuesto, los rumores no se hicieron esperar, pero más tarde, el artista dio un parte de tranquilidad.

De acuerdo con un comunicada, el intérprete de 'Aventurero' tuvo una "inflamación en el esternón y los músculos que unen la caja torácica", al parecer, por su agitada agenda de trabajo.

Jiménez habló con el programa 'La Red', de Caracol Televisión, sobre lo sucedido y sobre cómo avanza su estado de salud, pues, entre otras cosas, tuvo que hacer su show en los Premios Lo Nuestro sentado.

Yeison Jiménez hospitalizado. Foto: Instagram: @yeison_jimenez

"Pasó un fin de semana muy fuerte. Duré como cuatro días que no pude dormir muy bien y, encima de eso, lo empato con otros cuatro días de shows. Es ahí cuando se me detona un dolor un poco más fuerte", contó el artista.

Yeison Jiménez explicó que tras la última presentación se sintió muy mal, pero que desde el primer evento estaba cansado y un poco débil, pues tenía nauseas y un dolor de cabeza de tres días.

"Me acosté y me empezó a dar una sudoración fría, me empezó a doler más el pecho, se me tapaba un poco la tráquea para respirar", explicó sobre sus síntomas.



Por fortuna, el cantante tiene un amigo médico al que acudió, quien le recomendó ir a un hospital de urgencia. Allí notaron que Yeison tenía el pulso muy acelerado y la tensión muy alta, por lo que le aplicaron medicamentos vía intravenosa.

Me dijeron que no me había alcanzado a infartar

TWITTER

Gracias a los exámenes médicos se logró determinar que a Yeison Jiménez se le inflamaron "los cartílagos que hay en el pecho por muchas situaciones: primero, el estrés, segundo; el agotamiento físico y mental".

Además, fue enfático al afirmar que estuvo al borde de un infarto, pero, por fortuna no fue así.

El caldense agregó que, aunque trata de llevar una vida saludable, el descanso reparador es un tema que se le ha dificultado por su misma profesión. Aunque reconoce que ya no tiene la mista vitalidad que cuando era más joven e inició su carrera artística, época en la que hacía hasta 75 conciertos en dos meses.

"Se están tomando las correctivas para tener un mejor descanso... Si yo no estoy en una tarima, yo no estoy vivo.No es mi vida, no soy yo", destacó.

Finalmente, Yeison Jiménez descartó dejar la música, pues es lo que más le apasiona y, además, considera que está en el mejor momento de su carrera.

