El más reciente lanzamiento de Anuel, ‘Mejor que yo’, no ha hecho más que avivar su polémica separación con Karol G. Ahora, que todo parece indicar que la artista paisa se encuentra inmersa en un romance con Feid, el rapero puertorriqueño ha lanzado directos y contundentes dardos.

(Lea también: Yeison Jiménez publica preocupante mensaje sobre su vida personal: ‘Oren por mí’).

Lo ha hecho en presentaciones en vivo, pero también en las redes sociales. Hace menos de una semana, por ejemplo, publicó un fragmento de su nuevo sencillo en Instagram y en la descripción escribió: “Te la dedico, bebé”. Acto seguido, etiquetó la cuenta de Karol G.

Pero las indirectas para su expareja no terminaron ahí. Como si la letra de la nueva canción no hubiese sido suficiente, Anuel publicó varias historias relacionadas con el lanzamiento del tema. Lo que llamó la atención es que, en su mayoría, estuvieron acompañadas de corazones verdes, un color que se ha vuelto insignia de 'Ferxxo'.



Después de una larga lista de mensajes crípticos, Anuel decidió dejar de lado el secretismo y se fue de frente contra Feid, quien sería el nuevo interés amoroso de Karol G. “Y esta se la dedico a tu novio, bebé”, escribió el puertorriqueño en la descripción de una publicación que incluía una versión ofensiva de ‘Peaches’, de la película ‘Mario Bros’.

(Siga leyendo: Anuel AA estaría enviando indirectas a Feid en sus redes sociales).

La osada publicación del intérprete de ‘Más rica que ayer’ dividió opiniones en redes sociales y convocó a una gran cantidad de celebridades de la farándula nacional. Entre ellas, el cantante de música popular Yeison Jiménez.

Yeison Jiménez se involucró en la polémica de Karol G y Anuel



El artista manzanareño se unió a la ola de reacciones que desató el posteo de Anuel. En los comentarios, se mostró sorprendido con el giro inesperado de la historia y hasta comparó al cantante puertorriqueño con Shakira, quien hace unos meses lanzó la ‘BZRP Mussic Sessions #53’, una canción cargada de pullas e indirectas para su expareja Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía.

(De interés: ¿Anuel AA desesperado? El cantante le dedica canción a Karol G desde Instagram).

“Si analizamos bien, podemos llegar a tres conclusiones: 1) Yo creo que Karol empezó con las tiraderas. 2) Anuel está dispuesto a todo, está desatado. 3) Ni Shakira se atrevió a tanto, y eso que ella superó récord Guinness”, escribió el intérprete de ‘Mi Venganza’.



Quien también reaccionó a la dedicatoria de Anuel fue la presentadora de televisión Vanessa Peláez, quien escribió: “¡Ay, yaaaaaa!”.

Facebook Twitter Linkedin

Yeison Jiménez reaccionó a la publicación de Anuel. Foto: Captura de pantalla

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram, Jiménez reveló que no se encuentra pasando por un buen momento. Aunque el artista no dio detalles de las dificultades que lo aquejan, sí dejó en claro que las está enfrentando de la mano de Dios.



“¡Esta ha sido una de las temporadas más difíciles de mi vida! ¡Casi un mes batallando con mil cosas, pegado a Dios y siendo consciente de mi necesidad de él! Esto se los digo porque siento que tengo gran amor por ustedes y, al fin y al cabo, son lo más importante que tengo como artista”, comenzó diciendo.



Yeison terminó el mensaje reconociendo su fortaleza y pidiendo a sus fanáticos que oraran por él: “Soy un hombre fuerte, y sé que todo pasa en esta vida, pero si me quieren ayudar, oren por mí. Ando tranquilo tratando de solucionar cosas y cumpliendo con lo que soy: un gran hombre”.

Karol G: así ha sido la exitosa carrera de 'La Bichota'

Más noticias en EL TIEMPO

¿Tercera Guerra Mundial? Las aterradoras predicciones de Nostradamus para 2024

‘Él no sabía’: Anuel defiende a J Balvin por aparecer en canción dedicada a Karol G

Heather Armstrong, 'reina de mamás blogueras' y creadora de Dooce, murió a los 47 años

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO