Yeison Jiménez es un cantante y compositor de música popular colombiano, conocido por éxitos como ‘Mi venganza’, ‘Ya no mi amor’, ‘Un perro enamorado’ y ‘Aventuro. En 2021, fue jurado del programa ‘Yo me llamo’ de ‘Caracol Televisión’ y se ha destacado por su amplia trayectoria, que lo ha posicionado como uno de los grandes intérpretes del género ranchero.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Jiménez quiso hacerle una dedicatoria a su esposa por su cumpleaños; sin embargo, no fue lo que esperaba, pues varios de sus seguidores lo criticaron por su mensaje y lo tildaron de “simple y poco emotivo”.

Con el fin de enviarle un mensaje a la mujer que ama, en su cuenta compartió una fotografía con la descripción: "Hoy está cumpliendo años la reina de la casa. Dios te bendiga, amor, que cumplas muchísimos más. Malgeniada".

La imagen recibió muchos comentarios positivos. La mayoría de seguidores los felicitaban y le deseaban lo mejor, incluso con gracia algunos aseguraron que era normal que las esposas fueran "malgeniadas".

"Papi, todas son igual de malgeniadas, pero eso es el amor", "Así son las mujeres, la mía me pelea por todo", "Por fortuna la mía no es malgeniada", "¿Qué mujer no es malgeniada", "Así sean bravas, nosotros las amamos" y "Bendiciones para esa mujer", fueron algunas de las reacciones por parte de los internautas.

Sin embargo, uno de los comentarios publicados por una de sus seguidoras estuvo acompañado por un fuerte regaño, pues cuestionó al cantante por no haber felicitado a su verdadera esposa, quien, según el mensaje, era la mujer que estuvo ahí "cuando todo estaba mal".

"¿Y su verdadera esposa, la que lo acompañó cuando todo anda mal?", dijo la usuaria.

Ante esto, Jiménez no se quedó callado y aseguró que es la misma mujer que lo ha acompañado durante 10 años, de los 12 que han sido de su carrera.

"Me acompañó cuando estaba muy joven y ambos salíamos del colegio. Pero aquí llevo casi 10 años, así que no hay ninguna verdadera, ella es la que en 12 años de carrera, lleva 10 conmigo", respondió el artista.

Por otro lado, algunos internautas criticaron el corto mensaje para una de las mujeres más importantes de su vida. "Más expresivo no pudo ser", "Mensaje muy frío para una esposa que se merece todo tu amor por tanto aguante", "Ni un te amo o un te quiero" y "Definitivamente se quedó corto de palabras", fueron algunos de los comentarios.

Es un cantante del género popular. Foto: Instagram @yeisonjimenez

El intérprete de 'Cómo duele’, en otra parte del post, le respondió a otra usuaria por las críticas: "Si a ti te da la gana de escribirle una Biblia por redes para presumir amor, a mí me da la gana de escribir algo corto y hablar en privado".

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO