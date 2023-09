Yeison Jiménez, uno de los nuevos referentes de la música popular, no deja de crear. En pleno 'boom' por el lanzamiento de 'Vete', su último sencillo, el artista ya prepara los detalles de lo que vendrá en su carrera en los próximos años.

El artista nacido en Caldas, reconocido como uno de los herederos del legado de la música de despecho en el país, ha aprovechado el último tiempo para hacer colaboraciones inéditas.



Junto al cantante de música cristiana Alex Campos, Jiménez lanzó hace un par de semanas la canción 'Corro a tus brazos', una producción que relata el acercamiento a Dios después de un tiempo de alejamiento.



Y ahora, en medio de la emoción por la producción, Jiménez hizo un inesperado anuncio: lanzará un álbum de música cristiana en unos años.



Yeison Jiménez planea lanzar un álbum de música cristiana

El artista es un referente en la música popular. Foto: Instagram: @yeison_jimenez

En charla con 'Lo Sé Todo', Jiménez decidió hablar de su relación con Dios.



“Uno muchas veces ignora a Dios. Como que, maestro, mira que no me he acercado a ti. Mira que estoy ignorándote. Te conozco y no me acerco a ti. Creo que muchas veces esa es mi posición que, sabiendo que existe un Dios tan bonito, me alejo, me olvido un poco de orar y creo que todo eso es importante”, dijo el artista.



Luego, en una reflexión sobre su estilo de vida, Jiménez dijo: “Muchas veces me he preguntado: ¿Toda la vida trasnochando… toda la vida a la 1 o 2 a.m. haciendo música o dejar de cantar?".



Luego, profundizó: "¿Dejar de cantar? No soy capaz".



"¿Toda la vida trasnochando? Tampoco seré capaz... no hay cuerpo que lo resista", añadió.



"Entonces: ¿por qué no cantarle a Dios más adelante? Además de que tengo conocimiento… Es una decisión muy fuerte que ojalá algún día la pueda hacer", planteó.



Luego, dejándose llevar por la emoción, lanzó: "No cualquiera toma esta decisión porque con eso no se juega, pero por lo menos un álbum de música cristiana sí lo haría. Es más, pienso que lo voy a hacer por ahí en unos cinco años, si Dios me presta esta vida estaré haciéndolo".



Al final, con su humor característico, dijo que aún es muy joven para hacer hoy el álbum de música cristiana, pero que en un futuro espera lograr su meta.



“Todavía tengo que hacer más pecados para poderme arrepentir”, comentó.

La última canción de Yeison Jiménez

