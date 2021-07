Criticas a Yeison Jiménez por, supuestamente, invitar a leer menos

El cantante y compositor de música popular Yeison Jiménez ha alcanzado el éxito con temas como ‘Mi venganza’, ‘Tenías razón’ y ‘Aventurero’. Estas canciones también lo han convertido en uno de los artistas predilectos para las celebraciones en pueblos y ciudades.



Aún hoy sigue creciendo en reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube, lo que le ha permitido cambiar su estilo de vida. En diferentes ocasiones ha mencionado que conoce lo que es tenerlo todo y, también, lo que implica vivir con necesidades.



Recientemente, una publicación que hizo el artista con un mensaje no muy claro se ha viralizado y ha dado mucho de que hablar. En la polémica fotografía se ve a Jiménez posando sentado en una banca de madera, con un libro en sus manos, mientras mira el horizonte.



La fotografía no dice mayor cosa. Al parecer, Jiménez quiso dar a entender que estaba leyendo o insinuar que lo hacía; no obstante, el post lo acompañó de la siguiente frase:



“Si aprendes a leer los humanos, necesitarás menos libros”.



Apenas se realizó la publicación, tanto en su cuenta oficial de Instagram como en su ‘Fanpage’ en Facebook, diferentes seguidores reaccionaron y le escribieron en los comentarios que no era del todo entendible lo que quiso decir.



De este modo, se desató todo un debate entre los internautas, quienes se aventuraron a dar su interpretación del escrito. La versión más apoyada fue la que indica que Yeison invitó a sus seguidores a leer menos libros para que “aprendieran mejor a leer personas”.



Diferentes usuarios han mostrado su desacuerdo con el cantante de música popular, ya que, según ellos, al ser una celebridad debería incitar a los jóvenes a que lean más.



“La gente en su admiración por un artista pierde la comprensión de lectura. Ese mensaje no tiene sentido”, “Amor lea un poco más, para que aprenda a publicar”, “Sigue leyendo a ver si te entendemos lo que escribes” y “Es mejor que sigas cantando música agropecuaria, porque la literatura es para personas inteligentes”, son algunos de los comentarios que generó la publicación.



