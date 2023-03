El reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez contó los sucesos que marcaron su infancia cuando trabajó como cotero en la Plaza de mercado de Corabastos.



De acuerdo con sus declaraciones, en varias ocasiones el artista se vio envuelto en situaciones de precariedad junto a su familia, que lo llevaron incluso a robar.



Así mismo, Jiménez comentó que se crio entre necesidades y un barrio donde todos los días "ocurría un pelea o podía haber un muerto".

El caldense, que llegó con 13 años a la capital colombiana, estuvo viviendo pasada su adolescencia en el barrio La Virgen, en la Avenida Ciudad de Cali con calle 38, un sector azotado por el microtráfico y el conflicto de pandillas, según el Distrito de Bogotá.



En la entrevista que le concedió al medio 'Semana', dijo que trabajó como cotero hasta llegar a jefe de puesto, pero esto no alcanzaba para pagar los servicios básicos.



“Yo llegaba a mi casa y mi mamá debía tres meses de arriendo, no había gas, no había nevera, no había televisor, y eso genera rabia. Yo decía "no me tengo que mamar esto". Tú te llenas de otro tipo de cosas en la cabeza. Anduve con jóvenes que todos están muertos, murieron muy jóvenes”, dijo el cantante.



Es así que el intérprete de 'Aventurero' reconoció que el entorno en el que vivía con su familia, y dijo que las cosas que para conseguir las cosas que le faltaban optó incluso por robar, motivado en algunas ocasiones por la necesidad.



"La verdad, entiendo muchas cosas de la vida porque las viví. Entonces no era el típico loco que salía a robar porque simplemente robaba, sino decía: “Bueno, hoy voy a traer unos pollitos asados para la casa, me voy a tomar mis tragos, quiero comprarme un cubrelecho", afirmó el artista.

Yeison Jiménez es uno de los artistas de música popular más escuchados en Colombia. Foto: Instagram: @yeison_jimenez

De igual forma, recuerda que aquellas experiencias hacen parte de una vida diferente, que él solo evoca como historias que le sirvieron para llegar al mundo de la música y ser el artista que es hoy en día.



"Yo siento que la música (me salvó). A los 19 años estaba mamado de todo. Tuve muchas madrugadas en la calle de 13, 14, 15, 16 años, con una cerveza en la mano, armado, entonces llegó un momento de mi vida en el que le cogí pereza a todo eso", dijo Jiménez.



"No salía, solo iba a trabajar y volvía a mi casa. Todo el mundo me decía: “Pero usted canta muy bien, usted canta muy bien”, y cuando era niño me había ganado varios concursos de canto, entonces yo un día dije ¿sabe qué? Yo lo voy a intentar", agregó.



Yeison Jiménez tiene una larga lista de éxitos en su carrera musical. Algunas de sus canciones más populares incluyen 'Aventurero', 'El Desmadre', y 'La Favorita del Profesor'. A lo largo de su carrera ha lanzado varios álbumes y sencillos que han sido bien recibidos por el público.

